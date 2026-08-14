Degradación a la autoridad aérea en México: ¿En qué consiste y quiénes son los principales afectados?

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México fue degradado por última vez en el 2021. Foto: Cuartoscuro

Actualmente, México está bajo evaluación para determinar si su aviación mantiene su Categoría 1 en seguridad internacional. Una degradación impediría la expansión de rutas en viajes hacia Estados Unidos, como ocurrió en 2021.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos concluirá la evaluación este 14 de agosto, como parte del Programa Internacional de Evaluación de la Seguridad Aérea (IASA).

La autoridad estadounidense está revisando las acciones de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en materia de seguridad internacional.

Sin embargo, la revisión ha generado preocupación en el sector. El presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, Paul Castelazo Rodríguez, advirtió en El Universal sobre el riesgo de una degradación en la Categoría 1, posiblemente por los problemas presupuestarios de la AFAC.

Aún no se confirma si la FAA degradará de la Categoría 1 a la aviación de México, pues la evaluación sigue en curso.

¿En qué consiste la inspección de la FAA?

De acuerdo con sus lineamientos, la FAA no califica individualmente a las aerolíneas, sino a la capacidad de la autoridad de aviación civil del país para cumplir con los estándares internacionales de seguridad establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Con ello , se evalúan ocho elementos fundamentales para una supervisión efectiva de seguridad aérea:

Legislación aeronáutica

Reglamentos

Funciones de supervisión

Capacitación del personal técnico

Herramientas y orientación técnica

Licencias y certificaciones

Vigilancia de las operaciones

Resolución de problemas de seguridad



La FAA explica que la Categoría 1 permite a las compañías agregar nuevos servicios y rutas, mientras que la Categoría 2 impide hacerlo, por lo que una degradación impondría restricciones a las aerolíneas mexicanas en sus operaciones hacia Estados Unidos.

En mayo del 2021, la autoridad bajó a México a la Categoría 2, al determinar que las autoridades no cumplían los estándares de seguridad internacional. Hasta el 2023, la FAA volvió a colocar a la aeronáutica mexicana en la Categoría 1.

¿Cómo afectaría la degradación en los vuelos a Estados Unidos?

Aerolíneas mexicanas

No podrían abrir nuevas rutas a Estados Unidos, aumentar frecuencia de viajes ni incorporar a determinadas aeronaves a sus operaciones

Restricción podría frenar la expansión de las flotas mexicanas como en 2021

Competencia entre aerolíneas mexicanas y estadounidenses

Pasajeros

Menor crecimiento en oferta de vuelos a Estados Unidos

Impacto económico

En 2023, la industria aérea mexicana calculó un impacto superior a mil millones de dólares por los dos años de degradación

Limitación en el crecimiento de aerolíneas mexicanas en el mercado entre México y Estados Unidos

La degradación del 2021 provocó una caída de acciones de las aerolíneas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Afectaciones económicas a fabricantes, aeropuertos y actores vinculados a operaciones internacionales

Según la FAA, la Categoría 2 permite a las aerolíneas continuar con los servicios existentes, pero frena su crecimiento de rutas y frecuencia de viajes, así como flotas y acuerdos comerciales.

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