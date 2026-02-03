Bloquear una autopista federal puede llevarte a la cárcel: estas son las penas y multas

GENERANDO AUDIO...

Existe una multa que supera el millón de pesos. Foto: Cuartoscuro.

En México, realizar bloqueos en carreteras o autopistas federales —por protesta o cualquier otro motivo— puede traer consecuencias legales. Aunque en estos casos las autoridades suelen priorizar el diálogo para liberar la vía, sí existen delitos y sanciones que pueden aplicar si hay obstrucción o daños en las vías de comunicación.

Un ejemplo reciente ocurrió el 2 de febrero, cuando pobladores de varias comunidades cerraron los cuatro carriles de la Autopista del Sol, en el tramo del municipio de Juan R. Escudero, Guerrero, entre Chilpancingo y Acapulco. Durante casi siete horas exigieron a autoridades estatales y federales acciones para impedir el ingreso a sus localidades de integrantes de la UPOEG y del Cipog-EZ. Al final se alcanzó un acuerdo, pero advirtieron que podrían volver a protestar si no se cumple.

¿Con cuántos años se castigan los daños o bloqueos de carreteras y autopistas?

El artículo 167 del Código Penal Federal clasifica como delito contra las vías de comunicación diversas conductas que dañen u obstruyan caminos y vías ferroviarias.

Ahí se establece una pena de uno a cinco años de prisión para quien quite o destruya objetos de una vía férrea con el fin de obstruirla:

“Por el solo hecho de quitar o modificar sin la debida autorización: uno o más durmientes, rieles, clavos, tornillos, planchas y demás objetos similares que los sujeten, o un cambiavías de ferrocarril de uso público.”

Además, la misma pena puede aplicar a quien, para detener vehículos en un camino público, ponga un estorbo u obstáculo adecuado:

“Al que, para detener los vehículos en un camino público, o impedir el paso de una locomotora… ponga algún estorbo, o cualquier obstáculo adecuado.”

¿Y la multa?

El mismo artículo contempla una multa de 100 a 10 mil días multa.

Otras penas por realizar bloqueos en protestas

Por otro lado, el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación establece una pena de tres meses a siete años de prisión para:

“Quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación… o… interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje…”

A esto se suma una multa de 100 a 500 veces la UMA diaria. Considerando que la UMA diaria es de 117.31 pesos en 2026, la multa puede ir de 11 ,mil 731 a 58 mil 655 pesos, dependiendo del caso.

¿Qué pasa con las carreteras estatales?

En el caso de carreteras estatales, las sanciones pueden variar, ya que cada entidad tiene disposiciones propias sobre obstrucción de vías y daños a infraestructura.

En resumen: protestar es un derecho, pero bloquear o dañar vías federales puede convertirse en un asunto penal, con sanciones que incluyen prisión y multas, según la conducta y el daño ocasionado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: