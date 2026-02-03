Los riesgos de viajar en carretera en México: clima, robos y bloqueos aumentan los peligros

GENERANDO AUDIO...

Clima, bloqueos e inseguridad aquejan las carreteras de México. Foto: Getty

Los riesgos de viajar en carretera en México incluyen accidentes, robos, bloqueos carreteros y condiciones climáticas adversas, factores que se intensifican durante temporadas vacacionales e invernales. Autoridades federales y organismos de seguridad han documentado que estas situaciones afectan tanto a automovilistas particulares como a transportistas que circulan por vías federales y estatales.

Durante la temporada invernal, la presencia de niebla en carreteras de México se vuelve un factor de alto riesgo, ya que reduce la visibilidad y aumenta la probabilidad de choques. A esto se suma el incremento de robos en carreteras, especialmente en corredores logísticos clave del país, así como bloqueos que afectan la movilidad y la seguridad vial, como el registrado recientemente en la Autopista del Sol, donde automovilistas permanecieron varados durante varias horas.

Carreteras más peligrosas de México por robos y delitos

Además de los riesgos climáticos, la inseguridad en carreteras de México representa uno de los principales problemas. Registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que solo entre enero y octubre de 2025 se reportaron más de 5 mil 200 robos a transportistas. En promedio, el delito ocurre unas 21 veces al día.

En contraste, transportistas que han bloqueado carreteras como ayer en la Autopista del Sol en reclamo por la inseguridad, reportan un evento violento cada 24 minutos.

Las carreteras con mayor número de denuncias por delitos incluyen:

Puebla–Córdoba

Autopista Matehuala–Monterrey

Morelia–Lázaro Cárdenas

México–Cuernavaca

Urracas–Matamoros–Reynosa

Querétaro–Irapuato

Toluca–México

Más del 80% de los robos con violencia a transportistas se concentran entre Estado de México y Puebla, seguidos por Michoacán y San Luis Potosí. En el caso de automovilistas, el 60% de los robos se registra sin violencia.

Además, de acuerdo con datos de la empresa de monitoreo Overhaul, el robo a transportistas en carreteras de México se concentra principalmente en unidades que trasladan alimentos y bebidas, con 33% de los casos, seguido del sector construcción e industrial, con 10%, y de productos de miscelánea, con 7%.

Bloqueos por inseguridad

El 24 de noviembre de 2025, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNCRM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) realizaron bloqueos en las principales carreteras y autopistas de 25 estados por un supuesto aumento de robos y extorsión.

La vicepresidenta de comunicación y enlace de la ANTAC, Jeannet Chumacero, indicó en A las Nueve en Uno que sus agremiados sufren hasta 60 robos al día, lo que se traduce en un promedio de un atraco aproximadamente cada 24 minutos.

Horarios y factores de mayor riesgo en carreteras

La Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) identifica franjas horarias con mayor incidencia delictiva y de accidentes:

De 00:00 a 07:00 horas

De 07:00 a 12:00 horas

De 19:00 a 00:00 horas

Estos periodos concentran cansancio, menor visibilidad y menor vigilancia.

Carreteras más peligrosas de México por presencia de niebla

En invierno, diversas vialidades del país registran bancos de niebla que complican la conducción. Entre las carreteras identificadas por autoridades y especialistas se encuentran:

Cumbres de Maltrata (Puebla–Veracruz) , donde la niebla se combina con pendientes, curvas pronunciadas y precipicios

, donde la niebla se combina con pendientes, curvas pronunciadas y precipicios Autopista México–Toluca , particularmente en la zona de La Marquesa, donde también se presentan granizo y tráfico intenso

, particularmente en la zona de La Marquesa, donde también se presentan granizo y tráfico intenso Carretera México–Puebla , con antecedentes de niebla, curvas peligrosas, tráfico pesado y reportes de asaltos

, con antecedentes de niebla, curvas peligrosas, tráfico pesado y reportes de asaltos Autopista México–Cuernavaca , que presenta bancos de niebla recurrentes y alto aforo vehicular, además de la curva de La Pera

, que presenta bancos de niebla recurrentes y alto aforo vehicular, además de la curva de La Pera Pachuca–Tuxpan y Tejocotal–Tuxpan, rutas con historial de lluvias y niebla densa

Otras vías con riesgos asociados a condiciones climáticas incluyen la Carretera Federal 190 (Puebla–Tehuacán), la Federal 200 (Acapulco–Zihuatanejo) y la Matehuala–Monterrey, donde influyen curvas cerradas, derrumbes, superficies resbaladizas y exceso de velocidad.

Qué hacer al manejar con niebla

Autoridades federales recomiendan aplicar medidas preventivas cuando hay niebla en carretera, entre ellas:

Reducir la velocidad y encender luces bajas

Aumentar la distancia entre vehículos

Evitar rebasar o realizar maniobras bruscas

Utilizar las líneas del camino como referencia

Detenerse en un lugar seguro si la visibilidad es mínima

Estas acciones buscan disminuir los accidentes en carreteras federales, donde el clima puede cambiar de forma repentina.

Recomendaciones de la SICT para viajar seguro

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) difundió medidas de conducción segura en carreteras de México, entre ellas:

Planear la ruta antes de salir

Usar cinturón de seguridad

No usar el celular al conducir

Respetar límites de velocidad y señales

Verificar el estado mecánico del vehículo

Evitar manejar con cansancio y tomar descansos

La dependencia también recordó los números de atención en carretera, como 911, CAPUFE 074 y Guardia Nacional 088, disponibles las 24 horas.

