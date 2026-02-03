México se compromete a entrega mínima anual de agua a EE.UU.

GENERANDO AUDIO...

Río Bravo. Foto: Cuartoscuro

Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron un plan técnico para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, en apego al Tratado de Aguas de 1944, en un contexto de sequía extrema que afecta a la región fronteriza. Con este acuerdo, México se compromete a entregar una cantidad mínima anual de agua a Estados Unidos.

El acuerdo fue dado a conocer mediante un comunicado conjunto de las secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura, Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el que se destacó que el plan es resultado de un trabajo técnico y político sostenido entre ambos países.

Por su parte, autoridades de Estados Unidos confirmaron el acuerdo para “eliminar los déficits pasados de México en la entrega de agua, abordar los desafíos de larga data en la gestión del agua y mantener compromisos regulares para garantizar las entregas y prevenir déficits futuros”

Plan conforme al Tratado de Aguas de 1944: México se comprometa a entregar cantidad mínima anual

De acuerdo con el comunicado, el plan establece una ruta clara conforme a los mecanismos previstos en el Tratado de 1944, con pleno respeto a la soberanía de México y Estados Unidos. Las autoridades subrayaron que el acuerdo garantiza el derecho humano al agua y a la alimentación, particularmente para las comunidades que dependen del recurso hídrico en territorio mexicano.

México confirmó su disposición a garantizar la entrega de una cantidad mínima anual de agua, previamente convenida entre ambos países, la cual se ajustará a las condiciones hidrológicas de la cuenca del Río Bravo y a los procedimientos establecidos en el tratado binacional.

El acuerdo permitirá fortalecer la gestión ordenada del recurso hídrico, además de avanzar hacia una planeación con mayor previsibilidad, basada en la responsabilidad compartida entre ambos países frente a los efectos del cambio climático y la escasez de agua.

De acuerdo con las autoridades, el plan incorpora infraestructura y acciones de adaptación de largo plazo, con el objetivo de enfrentar de manera estructural los impactos de la sequía en la cuenca del Río Bravo.

Finalmente, el Gobierno de México reafirmó su compromiso con el Tratado de Aguas de 1944, al considerarlo un instrumento que salvaguarda los intereses nacionales, al tiempo que protege las actividades productivas y agrícolas en el país.

Marco Rubio celebra acuerdo por entregas de agua

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se pronunció sobre el acuerdo entre México y Estados Unidos para atender los déficits en la entrega de agua, y aseguró que el entendimiento representa un beneficio directo para los intereses de su país.

A través de un mensaje publicado en X, el legislador destacó que el pacto favorece a agricultores y ganaderos estadounidenses, además de reconocer los esfuerzos del Gobierno de México por cumplir con el Tratado de Aguas de 1944.

“El acuerdo entre Estados Unidos y México para atender los incumplimientos de México en la entrega de agua es otro ejemplo de que el presidente Trump cumple para el pueblo estadounidense. Esto es una victoria para los agricultores y ganaderos de Estados Unidos, y agradecemos los esfuerzos constantes de la presidenta @ClaudiaShein por cumplir con las responsabilidades de México bajo el Tratado de Aguas de 1944”.

