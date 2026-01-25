Así será la manera en que Brasil representará a México en Perú

GENERANDO AUDIO...

Brasil representará a México en Perú. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que a partir de ahora,Brasil representará a nuestro país en Perú.

A través de un comunicado oficial, el cual también compartieron en sus redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que a solicitud del Gobierno de México, Brasil representará los intereses diplomáticos mexicanos en Perú.

Sí, de acuerdo con esta dependencia del Gobierno federal, la decisión se toma también con el consentimiento del Gobierno peruano e igualmente de conformidad con los incisos “b” y “c” del artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

¿Qué conlleva que Brasil represente a México?

La Secretaría de Relaciones Exteriores explica que esta representación de Brasil incluye la custodia de las instalaciones de la Embajada de México en Perú.

Foto: AFP

Y agregaron que esto también conlleva el cuidado de la residencia del jefe de misión, así como de sus bienes y archivos.

¿A qué se debe esto?

Hay que recordar que Perú rompió relaciones diplomáticas con México hace algunos meses como protesta por el asilo que concedió la presidenta Claudia Sheinbaum a la exprimera ministra, Betssy Chávez, quien había sido condenada a más de 11 años de prisión por cargos de rebelión.

Mientras tanto, el gobierno peruano mantiene a varios elementos de seguridad vigilando la embajada de México, pero también ha amenazado con entrar para arrestar a la exfuncionaria, aunque la presidenta mexicana ha advertido que esto podría ser una grave violación internacional.

