Servicio Militar Nacional durará 3 meses a partir de 2026: horarios y etapas

GENERANDO AUDIO...

Jóvenes del Servicio Militar Nacional. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Militar Nacional (SMN) es una obligación constitucional para jóvenes mexicanos, y ahora tendrá una duración de aproximadamente tres meses para que la cartilla militar pueda ser liberada.

¿Cuánto tiempo dura el servicio militar?

De acuerdo con información oficial, a partir del año 2026, el servicio militar “constará de 2 escalones, cada uno de 13 sesiones sabatinas (3 meses)”. Sobre el horario, las autoridades explicaron que se dará de 7:00 a 13:00 horas.

Durante ese tiempo, se capacitará a los hombres, así como a las mujeres voluntarias, sobre los conocimientos básicos de la Doctrina Militar vigente.

Las autoridades destacaron que la capacitación se hará en Unidades Militares que fungen como Centros de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional.

También existe la modalidad encuadrada, donde los conscriptos cumplen el servicio de forma interna durante tres meses en unidades militares.

Etapas del Servicio Militar Nacional

El Servicio Militar Nacional (SMN) se cumple a través de varias etapas oficiales, que van desde el registro hasta la liberación de la cartilla militar.

El registro del Servicio Militar Nacional se realiza cuando las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento, así como los consulados de México en el extranjero, inscriben a los jóvenes de la Clase (quienes cumplen 18 años en el año en curso), remisos y mujeres voluntarias.

Después del registro continúan con el sorteo que se lleva a cabo un domingo de noviembre en las Juntas Municipales y Alcaldías. Ahí se define cómo se cumplirá el servicio:

Bola blanca o azul : servicio encuadrado en Centros de Adiestramiento del Ejército, Armada o Fuerza Aérea

: servicio en Centros de Adiestramiento del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Bola negra: servicio a disponibilidad en Zonas Militares

Para después dar paso al reclutamiento, adiestramiento y, finalmente, la liberación de la cartilla militar, paso que se realiza en diciembre. Autoridades destacan que los documentos del SMN no reclamados se destruyen el 1 de julio de cada año.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.