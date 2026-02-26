Cae “Lexus”, presunto líder de cédula ligada al Cártel del Golfo

GENERANDO AUDIO...

Detienen a “El Lexus”, señalado como líder del Cártel del Golfo. Foto: Ilustrativa

Fuerzas federales informaron la detención de Antonio Guadalupe “N”, alias “Lexus”, identificado como presunto líder de la célula denominada “Operativa Ranger”, vinculada a la facción “Ciclones”, del Cártel del Golfo. Fue capturado con 9 personas más, durante un operativo que contó con helicópteros y fuerte presencia militar.

La captura se realizó en el ejido Sandoval, en Matamoros, Tamaulipas, mediante un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana, así como la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Operativo interinstitucional en Tamaulipas

De acuerdo con los reportes oficiales, durante la acción también fueron aseguradas otras personas presuntamente vinculadas con la célula delictiva.

Es señalado por presunta participación en extorsión, secuestro y tráfico de armas, personas y drogas entre México y EE.UU.

entre México y EE.UU. El detenido figura en una lista de objetivos del gobierno de Estados Unidos.

Las autoridades no han detallado hasta el momento la situación jurídica de los detenidos, aunque se espera que en las próximas horas se amplíe la información sobre el caso.

La detención forma parte de las acciones federales para debilitar las estructuras operativas del Cártel del Golfo en la zona fronteriza de Tamaulipas, una región estratégica para las actividades del crimen organizado.

