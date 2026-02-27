“No sé nada, estamos muy molestos”: madre de turistas mexiquenses desaparecidos en Mazatlán

GENERANDO AUDIO...

Verónica Sabino, madre de algunos de los turistas mexiquenses desaparecidos en Mazatlán, habló en el programa “A las Nueve en Uno” sobre la noticia de que hay dos personas detenidas que están relacionadas con este caso.

La señora Sabino mencionó que no ha tenido comunicación con las autoridades y se enteró de la noticia al igual que la mayoría de los mexicanos: en la conferencia mañanera de este viernes. “No sé nada, es que estamos muy molestos”, comentó.

