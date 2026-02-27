Tras abatimiento del “Mencho”, expertos advierten nueva fase de violencia

GENERANDO AUDIO...

Las calles del centro de Guadalajara lucen nuevamente con tráfico fluido y restaurantes abiertos, pero la aparente normalidad contrasta con el momento de alta tensión que vive México tras el asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido durante un operativo federal cerca de Tapalpa, en Jalisco, la madrugada del domingo.

De acuerdo con autoridades, una pista relacionada con una de sus relaciones personales permitió ubicar el escondite del capo. La redada dejó al menos 62 muertos, entre ellos 25 agentes de la Guardia Nacional y 34 presuntos integrantes del grupo criminal, y detonó represalias coordinadas en más de una docena de estados.

Golpe al CJNG y riesgo de más violencia

La muerte de Oseguera representa un duro golpe para el CJNG, considerado uno de los grupos criminales más diversificados del país, y una victoria para el Gobierno mexicano en medio de la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reforzar el combate a los cárteles.

Sin embargo, especialistas advierten que el escenario podría derivar en una nueva ola de violencia.

“Como ciudadanos, nos gustaría pensar que después de lo ocurrido el domingo estaremos en un escenario de verdadera armonía y pacificación, pero eso no es cierto”, afirmó el analista de seguridad Erubiel Tirado. “La estructura organizativa y la fuerza del Cártel Jalisco Nueva Generación se mantienen intactas”.

Un cártel con modelo de franquicia

A diferencia de organizaciones tradicionales con mando centralizado, el CJNG opera bajo un modelo tipo franquicia, con múltiples células semiautónomas que actúan bajo su marca.

Tras la muerte del “Mencho”, expertos señalan que algunos de estos grupos podrían cambiar de alianza o disputar el control interno, lo que incrementa el riesgo de enfrentamientos.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que las autoridades monitorean una posible reestructuración interna dentro del cártel y mantienen vigilancia sobre líderes regionales.

Temor a una lucha sucesoria

Para habitantes de Guadalajara, la principal preocupación es si el Estado logrará evitar una sangrienta lucha por el liderazgo.

“Cuando ocurre este tipo de incidente, suele haber una reorganización y la ciudad se ve afectada”, señaló Enrique Gutiérrez, residente de la capital jalisciense. “Así que sí, estamos en riesgo”.

Aunque la ciudad muestra signos de normalidad, analistas coinciden en que la etapa posterior a la caída de un líder criminal suele ser la más incierta, marcada por reacomodos internos, disputas territoriales y posibles estallidos de violencia.

