¿Ya tienes Inapam? Acude a estos módulos para tramitar tu CURP biométrica

Si cuentas con Inapam, tramita tu CURP biométrica Foto: Gettyimages

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) no sustituye ni exenta del trámite de la CURP biométrica, nuevo documento impulsado por el Registro Nacional de Población (Renapo). El procedimiento está disponible en todo el país y puede realizarlo cualquier persona, incluidos adultos mayores que ya cuenten con credencial Inapam.

Para ubicar el módulo correspondiente en cada entidad federativa, las personas pueden consultar el directorio nacional disponible en el portal oficial de Renapo, que concentra sedes en estados como:

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Quintana Roo, Querétaro, Puebla, Oaxaca, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Guerrero, Zacatecas, Yucatán, Veracruz, Tlaxcala, Tamaulipas, Tabasco, Sonora, Sinaloa y San Luis Potosí.

En el siguiente directorio oficial podrás conocer la ubicación exacta de los módulos:

https://www.gob.mx/segob/renapo/documentos/directorio-modulos-curp

¿Por qué es importante tramitar la CURP biométrica?

En el caso de los adultos mayores, contar con la CURP biométrica actualizada es especialmente relevante por temas relacionados con servicios médicos y administrativos.

La integración de datos biométricos permite una identificación más precisa y segura, lo que facilita el acceso a expedientes clínicos y trámites ante instituciones públicas.

Actualmente, organismos como el IMSS y el ISSSTE ya comenzaron a solicitar este documento en diversos procedimientos, particularmente aquellos vinculados a atención médica, afiliaciones y actualizaciones de datos.

Requisitos para tramitar la CURP biométrica en CDMX

Quienes deseen realizar el trámite deberán presentar en original los siguientes documentos:

Acta de nacimiento (obligatoria para personas de 0 a 18 años)

(obligatoria para personas de 0 a 18 años) Identificación oficial vigente , como: INE Pasaporte Cartilla Militar Cédula Profesional Credencial Escolar Credencial del ISSSTE Credencial del IMSS Credencial expedida por la Secretaría de Bienestar

, como:

Se recomienda acudir al módulo correspondiente con documentación completa y verificar previamente horarios de atención.

