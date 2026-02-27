SRE llama a evitar viajes a Irán e Israel por tensión en Medio Oriente

GENERANDO AUDIO...

SRE se mantiene en contacto con embajadas en Irán e Israel. Foto: Reuters

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llamó a los ciudadanos mexicanos a evitar viajes a Irán e Israel, ante el aumento de la tensión en Medio Oriente derivada del estancamiento del diálogo nuclear entre Estados Unidos e Irán.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Cancillería mexicana pidió a los connacionales seguir estrictamente los protocolos de seguridad y atender las indicaciones de las autoridades locales en ambos países.

¿Qué informó la SRE sobre mexicanos en Irán e Israel?

La SRE indicó que mantiene contacto permanente con las misiones diplomáticas mexicanas en la región.

Respecto a la Embajada de México en Irán, informó que los connacionales han expresado su deseo de permanecer en ese país.

En cuanto a la Embajada de México en Israel, señaló que hasta el momento ningún ciudadano mexicano ha solicitado asistencia consular.

No obstante, reiteró su recomendación de extremar precauciones y mantenerse atentos a la información oficial.

La dependencia recordó los números de emergencia consular:

Irán: +98 912 122 4463

+98 912 122 4463 Israel: 054 316 6717

También recomendó el uso del Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior, con el fin de mantener comunicación directa en caso de contingencia.

¿Qué ocurre en Medio Oriente?

La tensión regional se ha intensificado tras el ultimátum lanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien fijó un plazo estimado entre el 1 y el 6 de marzo, para que Irán acepte un acuerdo nuclear total o enfrente “consecuencias graves”.

Las negociaciones, en las que participaron Jared Kushner y Steve Witkoff, concluyeron sin un acuerdo definitivo.

Washington exige “cero enriquecimiento” de uranio, mientras que Teherán sostiene que su programa tiene fines civiles y se niega a renunciar a él. En este contexto, el portaaviones USS Gerald Ford fue posicionado frente a las costas de Israel como señal de fuerza.

Además, se prevé que el secretario de Estado, Marco Rubio, llegue a Israel el 28 de febrero para sostener una reunión de emergencia con el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén autorizó la salida de personal gubernamental no esencial y sus familias. El embajador Mike Huckabee instó a los empleados a abandonar el país mientras existan vuelos comerciales disponibles.

