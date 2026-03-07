Cae Roberto “Beto” Bazán, ligado al Cártel del Golfo; lo detiene EE. UU en Guanajuato

GENERANDO AUDIO...

Detienen en Guanajuato a Roberto “Beto” Bazan-Salinas

Roberto “Beto” Bazán-Salinas, mexicano vinculado al Cártel del Golfo, fue detenido en Salamanca, Guanajuato, en un operativo conjunto encabezado por HSI y autoridades mexicanas. De acuerdo con la información compartida, el arresto ocurrió el 5 de marzo y forma parte de una investigación en curso contra la organización señalada como Foreign Terrorist Organization.

El reporte indica que Bazán-Salinas era uno de los más buscados por ICE por su presunta participación en el tráfico de cargamentos de varios kilogramos de cocaína, metanfetamina y marihuana hacia Estados Unidos. Las autoridades lo identifican además como un presunto narcoterrorista ligado al Cartel del Golfo.

Roberto Bazan-Salinas, ICE y Cártel del Golfo en México

La detención fue coordinada por HSI Monterrey, HSI Matamoros, HSI Beaumont, la Fiscalía General de la República e Interpol, según el mismo reporte oficial. El caso se desarrolla dentro de una investigación liderada por HSI sobre el CDG, siglas con las que también se identifica al Cártel del Golfo.

En el operativo también participaron otras agencias y corporaciones. Entre ellas fueron mencionadas la DEA, el Corpus Christi Police Department y el Texas Department of Public Safety, que colaboraron como socios en esta acción.

Hasta ahora, la información oficial difundida no detalla más sobre los cargos actualizados, el proceso legal inmediato de “Beto” Bazán-Salinas ni los siguientes pasos tras su captura en Guanajuato. La autoridad solo adelantó que dará más detalles próximamente a través de su sala de prensa.

La captura de Roberto “Beto” Bazán-Salinas ocurre en medio de una investigación abierta contra el Cártel del Golfo, señalado en este caso por actividades de tráfico de droga hacia territorio estadounidense. Por ahora, eso es lo único confirmado en el comunicado compartido.

