Calendario del INE 2026: fechas clave, elecciones en Coahuila y voto por internet

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene definido su calendario y agenda clave para 2026, un año marcado por elecciones locales en Coahuila, la implementación de una prueba piloto de voto anticipado por Internet, la presentación de una reforma electoral y los procesos para la creación de nuevos partidos políticos nacionales, además de los preparativos rumbo al proceso electoral federal de 2027.

Elecciones en Coahuila en 2026

Durante 2026 se renovará el Congreso del estado de Coahuila, donde se elegirán 16 diputaciones de mayoría relativa y 9 diputaciones de representación proporcional.

De acuerdo con el calendario aprobado, las campañas electorales iniciarán el 5 de mayo y concluirán el 3 de junio de 2026, mientras que la jornada de votación se llevará a cabo el 7 de junio de 2026.

Voto por Internet en Coahuila

El Consejo General del INE aprobó los Lineamientos, el Modelo de Operación y la documentación para la organización de una prueba piloto de Voto Anticipado, dirigida a personas con discapacidad que no pueden acudir a una casilla y a sus personas cuidadoras primarias, dentro del Proceso Electoral Local 2025-2026 en Coahuila de Zaragoza.

Esta prueba contempla dos modalidades:

Voto anticipado presencial a domicilio, mediante boleta física

Voto por Internet en territorio nacional, implementado por primera vez para una elección local

La modalidad de voto por Internet estará disponible del 24 al 30 de mayo de 2026 y no sustituye al voto anticipado domiciliario, sino que ambos conviven en un modelo híbrido para la elección de diputaciones locales.

Reforma electoral del INE en 2026

Como parte de su agenda institucional, se tiene previsto que el 12 de enero de 2026 el INE presente su propuesta de reforma electoral ante la comisión presidencial de la Cámara de Diputados.

Conclusión de periodo de consejerías electorales

En el Diario Oficial de la Federación se establece que el periodo de las consejerías electorales Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez y Beatriz Claudia Zavala Pérez concluye el 4 de abril de 2026, tras haber sido electas y electos para el periodo comprendido del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026.

Registro de nuevos partidos políticos en 2026

Durante 2026 también se desarrollará el proceso para la constitución de nuevos partidos políticos nacionales, conforme a la Ley General de Partidos Políticos.

Entre los requisitos mínimos se encuentran:

Celebrar 20 asambleas estatales en 20 entidades o 200 asambleas distritales

Contar con al menos 3,000 personas afiliadas por entidad o 300 por distrito

Reunir un total mínimo de 256,030 personas afiliadas, equivalente al porcentaje del Padrón Electoral Federal

Las organizaciones interesadas deberán cumplir, además, con plazos específicos, como la celebración de su asamblea nacional constitutiva a más tardar el 25 de febrero de 2026 y la presentación de la solicitud de registro entre el 2 y el 27 de febrero de 2026.

Preparativos rumbo a las elecciones de 2027

Aunque las elecciones intermedias se celebrarán en 2027, el INE iniciará su organización desde septiembre de 2026, proceso que contempla la elección de 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, diputaciones locales, ayuntamientos y poderes judiciales en diversos estados.

Además, 24 entidades federativas celebrarán elecciones judiciales, de las cuales 13 renovarán su poder judicial en su totalidad.

La Consejera Electoral Norma Irene De La Cruz Magaña ha señalado que, pese al recorte presupuestal, el presupuesto aprobado contempla organizar el inicio del proceso electoral de 2027 y adelantó que el INE propondrá la no concurrencia de elecciones federales con las judiciales, debido a los costos y a la baja participación registrada en ejercicios previos.

