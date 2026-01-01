Se activa Contingencia Ambiental Regional en la zona sureste del Valle de México

GENERANDO AUDIO...

Activan Contingencia Ambiental Regional. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental Regional por partículas PM2.5 en la zona sureste del Valle de México, luego de que, a las 08:00 horas de este 1 de enero de 2026, se registró un valor de 107.3 µg/m³ en la estación Santiago Acahualtepec, ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la CAMe, el incremento de partículas en el aire se originó durante la madrugada y la mañana, principalmente por el uso generalizado de pirotecnia, quema de materiales y combustibles. La situación se agravó por una inversión térmica fortalecida por bajas temperaturas y vientos muy débiles, condiciones que impidieron la dispersión de contaminantes.

¿Cuál es la zona sureste del Valle de México?

La fase de contingencia aplica para las alcaldías: Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, así como para los municipios mexiquenses de Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad.

La medida busca disminuir la exposición de la población al aire contaminado y reducir riesgos a la salud, además de limitar la generación de más contaminantes, dijo la CAMe en un comunicado.

“Hoy a las 15:00 horas se emitirá un boletín informativo con la evaluación de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire prevaleciente en la Zona Metropolitana del Valle de México o antes de ser necesario”.

¿Cómo queda el Hoy No Circula?

Hasta el momento, el programa Hoy No Circula sigue sin modificaciones, pues, la contingencia nada más es en una zona del Valle de México.

Este día, el Hoy No Circula aplica para los autos con engomado verde con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. Tanto holograma 00 y 0 quedan exentos, así que no se dejen sorprender.

Recomendaciones

Se recomienda evitar hacer actividades cívicas, culturales, de recreo o ejercicio al aire libre a cualquier hora del día. No fumar, en especial en espacios cerrados.

Restricciones

Entre las restricciones, se pide a la industria manufacturera de competencia “federal o local que tengan equipos de combustión, procesos o actividades que generen partículas reducirán el 40% de sus emisiones de partículas”.

