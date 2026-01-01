GENERANDO AUDIO...

Presa del Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Cutzamala entra a 2026 con niveles de almacenamiento superiores al 90%, luego de mantenerse en cifras elevadas durante los últimos meses de 2025, impulsado por las lluvias registradas a lo largo del año, de acuerdo con los reportes oficiales.

Aunque hacia el cierre de diciembre ya no se registraron precipitaciones relevantes y se activaron alertas por bajas temperaturas, como la del 1 de enero, los niveles del sistema que abastece de agua a la Ciudad de México y a municipios del Estado de México se mantuvieron estables.

Este comportamiento marca una diferencia frente a años recientes, en los que el nivel del Cutzamala cerró por debajo de la mitad de su capacidad.

¿En qué nivel recibe el Cutzamala el 2026?

El Sistema Cutzamala comenzó 2025 con un nivel de 64.07% de su capacidad, lo que equivalía a 501 millones 371 mil metros cúbicos de agua almacenada en sus presas.

A lo largo del año, los niveles se mantuvieron en su mayor parte por arriba del 50%, pero alcanzaron su punto más alto en octubre de 2025, una vez concluida la temporada de lluvias.

Según los reportes del gobierno encargado de su operación, las presas llegaron a almacenar:

762 millones 148 mil metros cúbicos

Lo que representó un 97.40% de llenado

El 1 de noviembre, el volumen almacenado fue de 762 millones 83 mil metros cúbicos, manteniéndose por encima del 97%.

Niveles del Cutzamala en diciembre de 2025

Durante diciembre, el sistema registró una ligera disminución, aunque permaneció arriba del 90% de su capacidad.

El último dato disponible, correspondiente al 25 de diciembre de 2025, indicó que el Sistema Cutzamala se encontraba en:

91.95% de almacenamiento

719 millones 561 mil metros cúbicos de agua

Con estos niveles, el sistema inicia 2026 con un margen amplio de almacenamiento para el suministro de los primeros meses del año.

Abasto de agua para CDMX y zona metropolitana

El Sistema Cutzamala suministra agua potable a una de cada cuatro viviendas en la Ciudad de México y en municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

El 75% restante de la población recibe el suministro a través de pozos, otras presas y fuentes locales, lo que convierte al Cutzamala en un componente clave, pero no único, del sistema hídrico regional.

¿Qué es el Sistema Cutzamala y por qué es clave que llueva?

El Sistema Cutzamala es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua potable para la Ciudad de México y municipios mexiquenses.

Aporta alrededor de una cuarta parte del agua que consumen millones de personas en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que su operación es estratégica para la vida cotidiana y la actividad económica de la región.

Está conformado por una red de infraestructura que incluye:

Presas

Plantas de bombeo

Acueductos

Túneles

El agua se traslada desde las cuencas de los ríos Cutzamala y Temascaltepec, ubicadas principalmente en Michoacán y el Estado de México, hasta la capital del país.

Entre las presas más importantes del sistema se encuentran:

Valle de Bravo

El Bosque

Villa Victoria

Sus niveles son monitoreados de manera permanente por las autoridades.

Papel de las lluvias en el almacenamiento del Cutzamala

La lluvia es la principal fuente de recarga del Sistema Cutzamala, ya que permite recuperar el nivel de las presas durante la temporada de lluvias, reducir la presión sobre los mantos acuíferos y garantizar el suministro en los meses de estiaje.

Cuando las precipitaciones son escasas o irregulares, las presas no logran recuperarse, lo que puede derivar en ajustes al suministro o en medidas de emergencia.