Perfilan cierre definitivo de salón de belleza del Senado

GENERANDO AUDIO...

El salón de belleza en el Senado fue suspendido días atrás. Foto: Cuartoscuro

El polémico salón de belleza del Senado de la República está a punto de no volver a abrir sus puertas. De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ignacio Mier Velazco, se planteará a los coordinadores autorizar su cierre definitivo.

Además, Ignacio Mier indicó que ya cuenta con un informe preliminar sobre el funcionamiento del salón.

“Acordamos presentar el informe el próximo lunes, ya tengo un preliminar, ya tengo todos los antecedentes y mejor quisiera que me ayudaran con eso hasta que lo conozcan los coordinadores ¿Se va a cerrar? Todo apunta a que sí”, Ignacio Mier, coordinador de Morena, Senado

El espacio generó polémica luego de que se difundiera la imagen de la senadora del Partido Verde Ecologista de México, Juanita Guerra, utilizando el servicio dentro de la sede legislativa.

Tras la polémica, Mier Velazco anunció el 9 de enero que se haría una revisión completa de los servicios que operan dentro de la Cámara Alta. Y anuncio que el servicio de estética queda suspendido de manera indefinida, aunque, en ese momento, precisó que la relación mercantil con la persona que lo prestaba no ha sido cancelada, ya que se trataba de un servicio pagado directamente por quienes lo utilizaban.

“Queda suspendido el servicio. Miren, la propia persona que ofrecía este servicio, que cobraba por este servicio, mediante una relación mercantil, las senadoras pagaban, hacían uso de ellos, pero a raíz de esto seguramente ella no ha de estar en una situación cómoda”, Ignacio Mier Velazco, presidente de la Jucopo, Senado

Después, y en medio de señalamientos, senadoras de Morena rechazaron estar involucradas en la operación del salón de belleza al interior del Senado. La morenista Andrea Chávez negó todo vínculo con el servicio

“Yo me peino en mi casa. Absolutamente falso”, Andrea Chávez, senadora de Morena

A lista de senadoras que negaron relación con el salón de belleza se sumó Cynthia López Castro, también de Morena, y Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.