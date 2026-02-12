Jesús Ramírez Cuevas niega señalamientos en libro de Scherer Ibarra; lo llama “pasquín inmundo”

GENERANDO AUDIO...

Jesús Ramírez Cuevas niega señalamientos de Scherer Ibarra. Foto: Cuartoscuro

El coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, Jesús Ramírez Cuevas, respondió, mediante un comunicado en sus redes sociales, a los señalamientos del libro “Ni venganza ni perdón”, escrito por Julio Scherer Ibarray el periodista Jorge Fernández Menéndez.

Ramírez Cuevas rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que se trata de una campaña basada en “calumnias y mentiras”. Afirmó que los señalamientos sobre presuntos actos de corrupción, desvío de recursos públicos, vínculos con delincuentes o financiamiento irregular son “absolutamente falsos” y carecen de pruebas. Sostuvo que detrás de estas acusaciones hay una estrategia para atacar al movimiento de la Cuarta Transformación.

Jesús Ramírez Cuevas niega corrupción y desvío de recursos

El funcionario señaló que nunca ha usado recursos públicos para fines personales o políticos y que, durante su paso por la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cumplió únicamente con las funciones de su cargo en comunicación social.

También aseguró que no intervino en la vida interna de organizaciones sociales ni participó en la organización o financiamiento de campañas electorales. Negó haber promovido financiamiento privado a candidatos o haber financiado medios, periodistas, bots o páginas digitales.

Ramírez Cuevas calificó como “libelo” el libro recientemente publicado, el cual —dijo— forma parte de una estrategia basada en el escándalo y el ataque personal. Afirmó que el objetivo es golpear al proyecto político de la Cuarta Transformación, así como al expresidente López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Posicionamiento ante señalamientos públicos

En su mensaje, el coordinador de asesores sostuvo que quien acusa debe presentar pruebas ante tribunales y defendió su trayectoria como periodista y servidor público. Aseguró que siempre ha actuado con ética y responsabilidad.

Además, expresó que no tiene enemigos y que los ataques forman parte del debate público. Agradeció a quienes han manifestado su apoyo y reiteró su compromiso con la democracia, la justicia social y la libertad.

El funcionario concluyó que continuará trabajando en favor del proyecto de transformación del país.