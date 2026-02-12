Senado aprueba en lo general y particular reforma laboral de 40 horas

GENERANDO AUDIO...

El Senado aprobó la reforma constitucional en materia de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con votación mayoritaria tanto en lo general como en lo particular. El dictamen modifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ahora deberá seguir el proceso legislativo correspondiente en las entidades.

En lo general y artículos no reservados: 121 votos a favor (unanimidad)

121 votos a favor (unanimidad) En lo particular y artículos reservados: 103 votos a favor y 15 en contra

Con ello, la Cámara Alta dio luz verde al proyecto de reforma laboral que reduce la jornada máxima legal.

Reforma a la Ley Federal del Trabajo

Horas laborales:

2026: 48 horas

2027: 46 horas

2028: 44 horas

2029: 42 horas

2030: 40 horas

Horas extra:

2027: 9 horas

2028: 10 horas

2029: 11 horas

2030: 12 horas

Morena: “Volvimos a hacer historia”

Senadores de Morena señalaron en redes sociales que la aprobación marca un cambio estructural en el modelo laboral.

Indicaron que la reforma busca revertir la pérdida de poder adquisitivo y la precarización del empleo, y la vincularon con la agenda de transformación laboral impulsada desde 2018 y con el actual Gobierno federal. Destacaron que la jornada pasará de 48 a 40 horas semanales como parte de esa política.

“Nosotros consideramos que genera un beneficio directo a 13 millones y medio de mujeres y hombres trabajadores que se suman a los otros 10 millones que ya estaban en este supuesto de los 24 millones registrados en el IMSS”, dijo Ignacio Mier, Coordinador de Morena en el Senado.

Andrea Chávez, senadora de Morena, afirmó que con esta reforma en su implementación final cada empleado dejaría de trabajar al menos cuatro jornadas laborales completas al mes, de media, un aproximado de 48 jornadas laborales al año, casi 400 horas menos en sus centros de trabajo.

Oposición vota a favor, pero habla de “justicia a medias”

El Grupo Parlamentario del PAN votó a favor de la reforma, aunque expresó reservas sobre su alcance. El senador Marko Cortés dijo que la medida es positiva, pero incompleta, y cuestionó que otra reforma ya aprobada —relacionada con salarios de trabajadores del Estado— aún no haya sido declarada constitucional.

Legisladores panistas adelantaron que presentarán un punto de acuerdo para solicitar que la presidencia del Senado emita la declaratoria correspondiente en materia salarial.

Por su parte, Cristina Ruiz Sandoval, senadora del PRI, expresó: “Para decirlo de manera más sencilla, Morena propone seis días de trabajo, un día de descanso y 12 horas extras a la semana pagadas sólo al doble, eso es un abuso, eso es explotación, es la reforma del cansancio, la reforma de la explotación”.

Señalamientos de la oposición sobre la implementación

Senadores del PAN plantearon varios puntos críticos del dictamen:

La reducción sería gradual y no entraría en vigor total sino hasta 2030

y no entraría en vigor total sino hasta No se estableció que la semana quede en cinco días de trabajo y dos de descanso

Advirtieron que 55% de trabajadores en la informalidad no accederían al beneficio

no accederían al beneficio Señalaron falta de apoyos fiscales para micro y pequeñas empresas

Cuestionaron la ampliación del límite de horas extra de 9 a 12

La minuta se remitió a la Cámara de Diputados.

