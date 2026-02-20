México lidera mercados de drogas, armas y extorsión en el Índice Global de Crimen Organizado

GENERANDO AUDIO...

México se colocó a la cabeza de los mercados ilícitos en 2025, con un puntaje de 8.27 sobre 10, según el Índice Global de Crimen Organizado elaborado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). El estudio evalúa la actividad del crimen organizado en 193 países.

El informe ubica al país por encima de naciones como Myanmar, Colombia, Irán y Nigeria en el indicador denominado “Criminal Market Scores”, que mide la prevalencia y severidad de mercados ilegales.

Qué mide el índice global

El índice analiza distintos componentes para evaluar la criminalidad organizada, entre ellos:

Alcance de los mercados ilícitos

Tipo de actores criminales

Capacidad institucional para responder

Resiliencia del Estado frente al crimen

Aunque México lidera el apartado de mercados ilícitos, el país se ubica en el tercer lugar global en criminalidad total, con una puntuación cercana a 7.8, sólo detrás de Myanmar y Colombia.

Tipos de mercados ilícitos evaluados

El apartado donde México encabeza la clasificación incluye diversas economías criminales, como:

Tráfico de personas

Contrabando de migrantes

Extorsión

Tráfico de armas

Comercio de bienes falsificados

Delitos ambientales

Delitos financieros y cibernéticos

Tráfico de drogas, incluidas sustancias sintéticas

El estudio señala que estos mercados operan con amplia extensión territorial y presencia diversificada.

Papel del narcotráfico y drogas sintéticas

El informe identifica que el tráfico de drogas es uno de los componentes principales del puntaje de México. Destaca el mercado de cocaína con una calificación cercana al máximo dentro de la medición.

También se menciona el crecimiento de la producción y exportación de drogas sintéticas, como metanfetamina y fentanilo, como una de las actividades de mayor expansión en los últimos años.

Cárteles señalados en el informe

El documento refiere que organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación concentran gran parte de los mercados ilícitos en México.

Según el análisis, estos grupos operan redes con alcance internacional, mantienen presencia territorial amplia y participan en actividades que van desde el narcotráfico hasta el tráfico de armas y personas.

Debilidad institucional en la medición

El índice también evalúa la resiliencia institucional, que mide la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado. En este rubro, México obtiene una calificación de 4.50 y se ubica en el lugar 111 de 193 países evaluados.

El informe vincula este resultado con factores como impunidad, corrupción y limitaciones estructurales en los sistemas de justicia y seguridad.

Regiones y dinámicas señaladas

El estudio menciona que el sur del país presenta riesgos elevados en delitos como trata de personas, especialmente en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Señala que la vulnerabilidad se relaciona con condiciones socioeconómicas, flujos migratorios y debilidad institucional.

Además, el documento indica que el crimen organizado en México muestra una estructura diversificada, con presencia en múltiples sectores económicos y sociales, lo que influye en su posicionamiento dentro del índice global.

