Estos son los documentos que funcionan como identificación oficial

INE. Foto: Cuartoscuro

La Cédula Profesional dejó de ser considerada identificación oficial para realizar trámites o acreditar la identidad ante diversas autoridades e instituciones. No obstante, existen otros documentos que continúan siendo válidos para estos fines; a continuación, se detallan cuáles son.

¿Qué documentos se consideran identificación oficial?

Con esta modificación, publicada el 17 de febrero por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los documentos reconocidos como identificación oficial son:

Pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)

Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral (INE)

Cartilla del Servicio Militar Nacional, expedida por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena)

CURP Biométrica

¿Por qué la Cédula Profesional ya no es válida como identificación oficial?

La SEP, a través de la Dirección General de Profesiones, publicó en el DOF que “las cédulas profesionales físicas o electrónicas no constituyen el documento de identificación oficial de las personas”.

De esta forma, a partir del 18 de febrero, la Cédula Profesional únicamente tiene efectos de patente para ejercer una profesión, es decir que una persona cuenta con estudios profesionales, pero ya no cumple con las características necesarias para funcionar como identificación oficial.

CURP Biométrica, el nuevo documento de identificación oficial obligatorio

La medida se fundamenta en los artículos 91 y 91 Bis de la Ley General de Población, que reconocen que la CURP, cuando contenga huellas dactilares y fotografía, “será el documento de identificación de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional”.

Lo anterior implica que la CURP Biométrica será el documento oficial para acreditar la identidad ante cualquier autoridad.

