Incendios forestales en México: Qué hacer y a dónde llamar para reportar

Existen distintas líneas telefónicas a nivel estatal y federal para reportar un incendio forestal. Avisar a las autoridades es clave para atender este tipo de siniestros.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) es la principal autoridad responsable del manejo de estos siniestros a nivel federal. Dicha instancia mantiene una coordinación con gobiernos locales.

El Gobierno Federal tiene sus propias líneas de atención, que operan las 24 horas del día. Además, cada estado tiene sus respectivos números donde la ciudadanía puede reportar incendios forestales, como Protección Civil.

Líneas para reportar incendios forestales

A nivel federal

800-INCENDIO (800-4623-6346). Atención 24/7

800-737-0000 – línea de Conafor

911 – número nacional de emergencias

Líneas contra incendios de entidades con más habitantes

CDMX

Centro Estatal de Manejo del Fuego

Teléfonos: 55 5630 5360, 55 4165 0823 y 55 4165 0822

Edomex

Protección de Bosques (Probosque)

Teléfonos: 800 590 1700 y 722 878 9819

Jalisco

Centro Estatal de Manejo del Fuego

Teléfonos: 33 3636 8252 y 800 737 0000.

Sin embargo, se recomienda a la ciudadanía llamar al 911 o a la línea de Conafor para una atención más directa.

¿Qué datos necesitas para reportar un incendio forestal?

Ubicación lo más precisa posible

Referencias (cerro, carretera, comunidad)

Tamaño del fuego (pequeño, mediano, grande)

Viviendas cercanas

Personas en riesgo

Cabe destacar que esta información permite a las autoridades verificar el siniestro y movilizar a las brigadas.

Tips para prevenir un incendio forestal

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) tiene las siguientes recomendaciones:

No arrojar basura, materiales inflamables y objetos encendidos en carreteras y caminos

Evitar vidrios, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combustible

No encender fogatas

Extinguir con agua o tierra restos de fogatas encontradas. Se deben apagar los rescoldos hasta que dejen de humear

Evitar uso de maquinaria y tránsito de vehículos que puedan emitir chispas en terrenos forestales, pastizales y zonas rurales

¿Cómo combatir un incendio forestal?

Las autoridades recomiendan intentar apagar el fuego con agua o tierra sólo si se trata de un incendio pequeño.

Ante un siniestro más grande, se debe evacuar inmediatamente el área y llamar a las autoridades correspondientes.

