Cambiar funcionarios en la SEP no basta si el modelo sigue igual, advierten padres

El presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia, Israel Sánchez Martínez, señala que el principal reto en la nueva etapa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es modificar los libros de texto gratuitos y corregir el modelo de la llamada Nueva Escuela Mexicana.

En entrevista, con Juan Rivas y Pablo Valdés en “A las Nueve en Uno”, afirmó que el contenido actual no ha contribuido a mejorar el aprendizaje en materias básicas como matemáticas, español y ciencias, en un contexto de rezago educativo y abandono escolar.

Sánchez Martínez también indicó que uno de los errores más graves es la omisión de contenidos fundamentales para el aprendizaje de lectura, escritura y matemáticas básicas. Y cuestionó la falta de secuencia didáctica en los materiales, así como errores ortográficos, históricos y de diseño.

Aseguró que desde 2023 se detectaron más de 400 errores en los libros de texto y que, pese a recursos legales interpuestos, estos materiales se distribuyeron.

