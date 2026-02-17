¿Eres trabajador independiente? Conoce el costo anual y cómo afiliarte al IMSS en 2026

GENERANDO AUDIO...

Si eres trabajador no asalariado del ámbito urbano, puedes solicitar la Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que tú y tus beneficiarios accedan a las prestaciones que otorga la Ley del Seguro Social.

¿Quién puede afiliarse?

El trámite está dirigido a:

Trabajadores no asalariados del ámbito urbano

Personas trabajadoras en industrias familiares

Independientes como profesionales, comerciantes en pequeño y artesanos (modalidad 44)

Ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios (modalidad 43)

Patrones personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio (modalidad 35)

La contratación puede ser individual o colectiva en este último caso se requieren al menos 25 personas.

¿Cuánto cuesta afiliarse al IMSS si trabajas por tu cuenta?

El trámite es gratuito, pero el aseguramiento tiene un costo anual.

Costo anual 2026: 20 mil 538 pesos



Vigente a partir del 1° de febrero de 2026.



Además, en el caso de trabajadores en industrias familiares e independientes (modalidad 44), el pago puede realizarse de forma bimestral o anual.

La cobertura tiene una duración de 1 año y los servicios médicos inician a partir del primer día del mes siguiente al de tu ingreso al seguro social. Podrás renovar tu incorporación dentro de los 30 días naturales previos al vencimiento de la anualidad contratada.

El IMSS no hace devolución total o parcial de los pagos realizados, por lo que es importante que la información que proporciones sea correcta y completa.

¿Dónde puedes realizar tu trámite y qué documentos necesitas?

El trámite puede hacerse de manera sencilla, ya sea de forma presencial o a través de internet.

En línea

Ingresa alportal del IMSS Selecciona “Nuevos servicios digitales” Debes tener a la mano tu e. Firma o FIEL y correo electrónico personal Accede al Escritorio Virtual Escoge Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio

Documentos

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Número de Seguridad Social (NSS)

Correo electrónico

En su caso, datos para responder cuestionario médico proporcionado por el IMSS, llenado por el solicitante y por cada familiar a asegurar, cuando aplique, original

Presencial

Acude personalmente a la Subdelegación que te corresponda de acuerdo con tu domicilio Entrega toda la documentación requerida para la incorporación del trabajador no asalariado del ámbito urbano Realiza el pago en la institución bancaria correspondiente

Documentos

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Número de Seguridad Social (NSS)

Correo electrónico

En su caso, datos para responder cuestionario médico proporcionado por el IMSS, llenado por el solicitante y por cada familiar a asegurar, cuando aplique, original. Identificación oficial vigente. Original y copia

Comprobante de domicilio. Original y copia

¿Quiénes no pueden solicitar la incorporación?

No podrás solicitar la Incorporación Voluntaria si presentas enfermedades preexistentes como:

Tumores malignos

Complicaciones tardías de diabetes mellitus

Enfermedades crónicas del hígado

Insuficiencia renal crónica

Valvulopatías cardíacas, insuficiencia cardíaca o secuelas de cardiopatía isquémica

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con insuficiencia respiratoria

Enfermedades sistémicas crónicas del tejido conectivo

Adicciones como alcoholismo y otras toxicomanías

Trastornos mentales como psicosis y demencias

Enfermedades congénitas

VIH positivo o síndrome de inmunodeficiencia adquirida

Es fundamental proporcionar información correcta, especialmente en lo referente a enfermedades preexistentes.

