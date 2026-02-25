Campesinos y transportistas piden a la FIFA cancelar el Mundial en México

GENERANDO AUDIO...

Campesinos y transportistas piden cancelar Mundial. Foto: Cuartoscuro

Organizaciones de campesinos y transportistas solicitaron a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y a la Federación Mexicana de Futbol que no se celebre el Mundial en territorio mexicano. A través de un comunicado, advirtieron que el calendario del torneo coincidirá con manifestaciones en distintas regiones del país.

De acuerdo con el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), la decisión responde a la inseguridad en carreteras y a la falta de condiciones económicas para productores y transportistas.

Organizaciones advierten protestas durante fechas del Mundial

En una carta dirigida al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al titular de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, las organizaciones señalaron que el calendario de la Copa Mundial de Futbol 2026 se cruzará con movilizaciones nacionales.

Indicaron que para las fechas en que se prevén partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, habrá concluido la cosecha de maíz, trigo, sorgo y otros cultivos, cuyos volúmenes —afirmaron— carecen de mercado.

Las organizaciones sostienen que la política de importación de granos favorece a grandes corporativos y afecta a los productores nacionales, lo que mantiene millones de toneladas sin comercialización.

Transportistas denuncian inseguridad en carreteras

El comunicado también subraya que los transportistas enfrentan un escenario de alto riesgo en carreteras, con robos de mercancías, tractocamiones y presuntos cobros por parte de grupos del crimen organizado.

Según ANTAC, la inseguridad mantiene en peligro constante a operadores y ciudadanos que transitan por vías federales, situación que, aseguran, no ha sido contenida de forma efectiva.

Las organizaciones advierten que el país enfrentará “momentos de convulsión”, al combinarse producción agrícola sin precios de garantía con un entorno de inseguridad en distintas regiones.

Piden reconsiderar la sede en México

FNRCM y ANTAC calificaron como “lamentable” que el Mundial se realice en estas condiciones, y señalaron que no pueden omitir su postura ante lo que consideran una crisis productiva y de seguridad.

En el documento, expresan que las políticas económicas derivadas del TLCAN-TMEC han profundizado la dependencia alimentaria y desplazado a productores nacionales.

