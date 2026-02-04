Manifestantes en México reclaman libertad de Maduro y repudian intervención de EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Exigen liberación de Nicolás Maduro. Foto: Reuters

Este martes 3 de febrero, un grupo de manifestantes se concentró frente a la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México para exigir la liberación del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, a un mes de su captura durante una intervención militar estadounidense en Venezuela.

La movilización se llevó a cabo con carteles y consignas dirigidas contra el Gobierno de Estados Unidos, al que acusaron de violar la soberanía venezolana. Algunos manifestantes realizaron representaciones simbólicas, incluyendo a personas caracterizadas como reclusos y a un participante que personificó al presidente estadounidense Donald Trump.

Protesta a un mes de la captura de Maduro

De acuerdo con los manifestantes, este martes se cumple un mes desde que Maduro y Flores fueron detenidos durante una operación militar cerca de Caracas. La protesta se desarrolló frente a una embajada resguardada por elementos de seguridad.

Durante la manifestación, integrantes de organizaciones sociales y movimientos cívicos señalaron la necesidad de mantener la solidaridad internacional entre los pueblos y rechazaron lo que calificaron como una política intervencionista de Estados Unidos.

“Las organizaciones sociales y los movimientos cívicos creen que es necesario mantener un internacionalismo popular para que haya solidaridad entre los pueblos y defender nuestra soberanía porque Estados Unidos no puede comportarse como la policía del mundo”, expresó uno de los asistentes.

Exigen respeto a la autodeterminación de los pueblos

Emilio Osorio, integrante de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, afirmó que la principal exigencia es el respeto a la decisión de cada país para elegir a su propio gobierno.

“Cuál es nuestra principal demanda: primero, el respeto por cualquier decisión de los pueblos, comunidades y países de elegir a su gobierno. En segundo lugar, poner fin a la intimidación y a la incitación llevada a cabo por el gobierno de los Estados Unidos”, señaló.

Postura del Gobierno mexicano

El Gobierno de México ha condenado la intervención militar estadounidense y ha reiterado su postura a favor del multilateralismo, el diálogo y la diplomacia como vía para la resolución de conflictos internacionales, en apego al marco de las Naciones Unidas y al derecho internacional.

La protesta concluyó sin incidentes mayores, mientras los manifestantes reiteraron su exigencia de libertad para Maduro y Flores.

