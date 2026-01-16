Captan momento exacto del sismo de hoy viernes 16 de enero en Guerrero

GENERANDO AUDIO...

Sismo de 5.0 en Guerrero fue captado en momento exacto. FOTO: UnoTV

Un video captó el momento exacto del sismo desde la bahía de Guerrero y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Las imágenes muestran cómo una cámara instalada en la zona costera registra el movimiento justo cuando ocurre el temblor, sorprendiendo a quienes observan la escena.

El clip comenzó a circular en redes sociales y retomado por distintos usuarios debido a lo inusual de la toma. De acuerdo con reportes oficiales, el sismo tuvo epicentro en el estado de Guerrero y pero casi no fue perceptible en varias zonas del país, además hasta el momento no se reportaran daños mayores.

En la grabación se observa la bahía aparentemente en calma, cuando de pronto la imagen comienza a moverse por el sismo y se escucha un tronido, evidenciando la intensidad del fenómeno natural. El video fue difundido originalmente por Webcams de México y después replicado por usuarios en redes sociales.

En otras imágenes se percibe también el sismo, pero en San Marcos, lugar del epicentro, según el contador del video, el sismo duró 15 segundos y después comenzó a escucharse la Alerta Sísmica

Según información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió en territorio guerrerense. Autoridades señalaron que se mantiene el monitoreo permanente de la zona y recordaron a la población la importancia de seguir los protocolos de Protección Civil.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre afectaciones graves derivadas del sismo en Guerrero. Se recomendó mantenerse atentos a la información oficial y evitar difundir rumores.

