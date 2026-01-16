Reforma Electoral: hay varios escenarios plantea Ricardo Monreal

GENERANDO AUDIO...

Ricardo Monreal aseguró que no existe un borrador de la Reforma Electoral, sino únicamente escenarios posibles que se han planteado dentro de Morena, los cuales aún deberán negociarse con los partidos aliados y la oposición en el Congreso.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados explicó que los planteamientos buscan modificar la forma de elección de legisladores, sin que hasta ahora haya una propuesta formal presentada ante el Poder Legislativo.

Uno de los escenarios es mantener los 500 diputados, con 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, pero cambiar el método de elección de los llamados plurinominales.

Ricardo Monreal señaló que una opción sería que los ciudadanos voten de manera directa por los diputados plurinominales, y no mediante listas definidas por los partidos políticos, como ocurre actualmente.

Otra alternativa planteada es reducir el número de legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pero manteniendo la elección directa de los plurinominales. En este escenario se contempla una Cámara integrada por 300 diputados de mayoría y 100 de representación proporcional.

También se mencionó una fórmula distinta: eliminar 100 diputados de mayoría relativa, para dejar una integración de 200 diputados de mayoría y 200 plurinominales, lo que implicaría un cambio profundo en la representación legislativa.

Fiscalización y control del financiamiento

Dentro de los escenarios, Monreal indicó que se analiza una mayor fiscalización de campañas, con el objetivo de evitar la entrada de recursos del crimen organizado en procesos electorales.

Entre las medidas posibles se encuentra el uso de cuentas mancomunadas con el INE, tanto para gastos de campaña como para actividades partidistas, lo que permitiría un mayor control del dinero que utilizan los candidatos.

Críticas del PRI y negociación con aliados

El PRI advirtió que estos escenarios podrían reducir la representación ciudadana. El diputado Erubiel Alonso afirmó que disminuir los espacios de representación proporcional significaría quitar voz a millones de ciudadanos que no coinciden con la mayoría.

Ricardo Monreal precisó que la negociación de la Reforma Electoral estará a cargo del gobierno federal, especialmente con el PT y el Partido Verde. Advirtió que sin el consenso de los aliados de la 4T, no se presentará ninguna iniciativa, e incluso existe el riesgo de una fractura política.

Morena prevé presentar la iniciativa en febrero y buscar su aprobación en marzo, siempre que exista acuerdo previo.

