Semar descarta tsunami tras sismo de 5.0 en Guerrero

Semar informa que no hay variaciones en el nivel del mar Archivo/Cuartoscuro

La Secretaría de Marina (Semar) informó que no se prevén variaciones en el nivel del mar tras el sismo de magnitud 5.0 registrado en el municipio de San Marcos, Guerrero. El movimiento telúrico fue analizado por el Centro de Alerta de Tsunamis (CAT-SEMAR), instancia encargada de vigilar este tipo de fenómenos.

De acuerdo con la información oficial, el sismo no representa riesgo para las costas mexicanas, por lo que no se activaron alertas de tsunami ni protocolos especiales de evacuación. La autoridad marítima señaló que el monitoreo se mantiene de forma permanente.

Semar descarta variaciones del nivel del mar tras sismo en Guerrero

El CAT-SEMAR detalló que, tras el análisis de los datos sísmicos, no se esperan cambios en el nivel del mar derivados del temblor ocurrido en San Marcos, Guerrero. Este tipo de evaluaciones se realizan minutos después de cada evento sísmico con epicentro cercano a zonas costeras.

La Secretaría de Marina explicó que no todos los sismos generan tsunamis, ya que para que exista ese riesgo se requieren características específicas, como una mayor magnitud y desplazamientos importantes en el fondo marino. En este caso, el sismo de magnitud 5.0 no cumplió con esos criterios.

Hasta el momento, no se han emitido avisos adicionales ni recomendaciones extraordinarias para la población costera. Las autoridades reiteraron que los canales oficiales son la fuente confiable para conocer cualquier actualización relacionada con la actividad sísmica y el comportamiento del mar.

La Semar, a través del Centro de Alerta de Tsunamis, continuará con el monitoreo constante de las costas nacionales para detectar cualquier cambio que pudiera representar un riesgo, aunque por ahora la situación se mantiene sin afectaciones.

