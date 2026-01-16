Estados reportan como imperceptible sismo de 5.0

GENERANDO AUDIO...

Usuario reportaron como imperceptible sismo de 5.3. Foto: Celeste Hernández / UnoTV

Los primeros minutos de este viernes 16 de enero, se registró un sismo de magnitud 5.0 con epicentro en San Marcos, Guerrero, el cual derivó en la activación de la alerta sísmica.

Instantes después de la activación de las alertas en los celulares, así como en los postes del C5, usuarios en redes sociales compartieron que el sismo fue casi imperceptible en distintos estados del país.

Oaxaca reportó sismo imperceptible

A través de X, distintos usuarios en Oaxaca señalaron que, pese a que la alerta sísmica se activó con bastante anticipación, el movimiento no fue perceptible.

Usuarios en Chiapas también aseguraron no sentir el sismo

Así como en Oaxaca, usuarios en Chiapas mencionaron que el sismo no fue perceptible. Sin embargo, aseguraron que la alarma fue la que realmente asustó.

Puebla y Morelos tampoco reportaron movimiento

De igual manera, diferentes usuarios en X señalaron que, en Puebla, así como en Morelos, el sismo de 5.0 no se sintió.

Sismo fue imperceptible en diferentes municipios del Estado de México

Asimismo, usuarios divididos en varios municipios del Estado de México reportaron no haber sentido el movimiento telúrico.

