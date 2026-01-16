¿Sentiste el temblor? Sismo en Guerrero no provoca daños en otros estados

GENERANDO AUDIO...

Autoridades descartan daños por sismo en Guerrero. FOTO: UnoTV

Un sismo de magnitud 5.0 se registró la madrugada de este 16 de enero con epicentro en San Marcos, Guerrero, lo que activó protocolos de revisión en distintos estados del país. Autoridades federales, estatales y municipales informaron que no se reportan afectaciones en la Ciudad de México, Guerrero ni Puebla, tras los recorridos de verificación realizados.

Desde las primeras horas posteriores al movimiento telúrico, dependencias de Protección Civil, cuerpos de seguridad y áreas de infraestructura iniciaron revisiones en zonas habitacionales y puntos estratégicos, con el objetivo de descartar riesgos para la población.

Sismo en Guerrero activa protocolos de revisión sin daños

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX (SGIRPC), Myrna Venegas Urzúa, informó que tras las inspecciones coordinadas con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las alcaldías, no se detectaron daños en la capital del país.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) detalló que, luego de la activación de la alerta sísmica, se realizaron sobrevuelos de los Cóndores y recorridos terrestres, sin que se reportaran afectaciones en infraestructura o vialidades.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló que el sismo no provocó daños en las redes de transmisión, distribución ni en el sistema de generación eléctrica. La empresa indicó que mantiene revisiones en sus centros de monitoreo y recordó que cualquier reporte puede realizarse al 071.

En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que personal de Protección Civil estatal realizó recorridos de supervisión en los municipios cercanos al epicentro. Hasta el momento, no se reportan daños, aunque las autoridades continúan con las labores preventivas para descartar cualquier riesgo.

En Puebla, la SSC estatal confirmó que no hay afectaciones en la capital, mientras que elementos de Protección Civil mantienen recorridos preventivos. Las autoridades recordaron a la población que, ante cualquier emergencia, pueden comunicarse al 9-1-1.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno informaron que los protocolos por sismo se activaron de manera inmediata y que continúan los recorridos de identificación y monitoreo en infraestructura prioritaria y zonas donde el movimiento fue perceptible. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhortó a la ciudadanía a mantener la calma, revisar sus viviendas si observan daños visibles y mantenerse informada solo a través de fuentes oficiales.

