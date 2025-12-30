Capufe revela cuál es la caseta más usada durante las vacaciones decembrinas

GENERANDO AUDIO...

El Operativo Invierno 2025 inició el pasado 19 de diciembre y culminará el 4 de enero de 2026. Al corte del 30 de diciembre, el tramo carretero México–Querétaro, en la plaza de cobro (caseta) Tepotzotlán, fue el más concurrido, informó Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

¿Cuáles son las casetas más usadas?

En un comunicado, Capufe indicó que las casetas más utilizadas en esta temporada son:

Tramo México-Querétaro, plaza de cobro Tepotzotlán: 723 mil 525 cruces

plaza de cobro Tepotzotlán: 723 mil 525 cruces Tramo México-Puebla, plaza de cobro San Marcos: 428 mil 835 cruces

plaza de cobro San Marcos: 428 mil 835 cruces Tramo México-Cuernavaca, plaza de cobro Tlalpan: 381 mil 813 cruces

“Durante los 10 días que lleva el operativo, se ha registrado un aforo total de 14 millones 553 mil 823 cruces. Asimismo, se registra un aforo promedio diario de 1.4 millones de cruces”.

Capufe opera 129 plazas de cobro en todo el país.

Recomendaciones al manejar

Antes de salir:

Revisa el vehículo: llantas (incluida refacción), frenos, luces, limpiaparabrisas y niveles (aceite, anticongelante y líquido de frenos)

Planea tu ruta: identifica casetas, gasolineras y tramos en reparación; carga el celular y lleva un cargador

Descansa: evita manejar cansado o con sueño (haz pausas cada 2 a 3 horas

Lleva documentos: licencia, tarjeta de circulación y seguro vigente

Durante el camino:

Usa cinturón de seguridad (todos los ocupantes)

Mantén distancia con el vehículo de adelante

Conduce a velocidad moderada: respeta límites y ajusta según clima y visibilidad

Enciende luces al amanecer, anochecer, lluvia o niebla

Usa el carril izquierdo sólo para rebasar y regresa al derecho al terminar

Utiliza direccionales para cualquier maniobra y evita cambios bruscos

No uses el celular; si necesitas consultarlo, oríllate en un lugar seguro

Respeta señales y zonas de obras: pueden presentarse cambios repentinos de carril

Evita circular muy cerca de vehículos pesados: reducen la visibilidad y requieren mayor distancia para frenar

