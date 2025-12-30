GENERANDO AUDIO...

Hacer trámites en enero para evitar multas en 2026 es una recomendación emitida por autoridades federales y locales, ya que el inicio del año permite revisar obligaciones administrativas, fiscales y legales que, de no atenderse a tiempo, pueden derivar en recargos, sanciones económicas o retrasos durante el resto del año. Mantener documentos vigentes y datos actualizados facilita el cumplimiento de la normatividad aplicable.

Documentos oficiales que conviene tener vigentes

Uno de los primeros puntos a revisar es la vigencia de documentos oficiales. El Instituto Nacional Electoral (INE) establece que la credencial para votar debe encontrarse vigente para ser utilizada como identificación oficial. De igual forma, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señala que el pasaporte mexicano está sujeto a plazos de vigencia y pago de derechos para su renovación. Ambos documentos son requeridos en trámites bancarios, fiscales, notariales y administrativos.

Diversas disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación reconocen como identificaciones oficiales válidas únicamente aquellas que se encuentren vigentes. Entre los documentos que conviene revisar al inicio del año se encuentran:

Credencial para votar emitida por el INE

Pasaporte mexicano expedido por la SRE

Licencia de conducir estatal

Cédula profesional con fotografía

Verificar su vigencia en enero permite evitar rechazos administrativos en trámites posteriores. Incluso algunos los tienes que tener en cuanta antes de iniciar 2026, como tu Buzón tributario.

Revisión de obligaciones fiscales desde enero

En el ámbito fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) indica que los contribuyentes deben cumplir sus obligaciones fiscales y mantener actualizada su información ante el RFC.

El SAT señala que el inicio del año es un periodo adecuado para identificar obligaciones fiscales vigentes, preparar el cumplimiento anual y regularizar adeudos pendientes. Revisar calendarios fiscales, declaraciones y pagos programados ayuda a prevenir multas y recargos establecidos en la normatividad. La falta de cumplimiento oportuno puede derivar en sanciones económicas.

Enero es un mes clave para revisar datos como domicilio fiscal, actividad económica y medios de contacto, ya que cualquier omisión puede generar notificaciones no atendidas o inconsistencias en declaraciones, conforme al Código Fiscal de la Federación.

Vigencia de licencias de conducir

Las licencias de conducir deben estar vigentes para circular legalmente y también son utilizadas como identificación oficial en distintos trámites. Gobiernos estatales y secretarías de movilidad establecen requisitos y plazos específicos para su renovación. Circular con una licencia vencida puede generar multas administrativas.

Circular sin licencia en México es una infracción grave que se sanciona con multas que varían según el Reglamento de Tránsito del estado, pero generalmente oscilan entre 10 y 20 UMAs (Unidades de Medida y Actualización), lo que en 2025 equivale a aproximadamente $1,131 a $2,262 pesos mexicanos.

Actualización en programas sociales

Al inicio del año, varios programas federales abren periodos de registro, incorporación o actualización de datos. La Secretaría del Bienestar administra padrones que requieren información vigente para la continuidad de los apoyos.

No actualizar datos personales puede ocasionar suspensiones temporales de los beneficios.

Aunque hasta el momento, la Secretaría de Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel, no ha confirmado el inicio de pagos, se establece que los poco más de 6 mil pesos se hacen de manera bimestral, por lo que se estima los pagos se realicen en los siguientes meses:

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiembre

Noviembre

Durante esos meses se espera que se haga el depósito del bimestre correspondiente, por ejemplo, en enero se pagaría el primer bimestre del 2026 que comprende enero y febrero.

Datos bancarios, seguros y servicios financieros

Las instituciones financieras están obligadas a mantener expedientes actualizados de sus clientes, conforme a disposiciones de operación y prevención financiera. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recomienda revisar datos personales para evitar:

Bloqueo de cuentas

Rechazo de operaciones

Dificultades en aclaraciones o reclamaciones

Las operaciones en efectivo, por otra parte, tendrá un ajuste relevante a partir del 1 de julio de 2026, cuando los depósitos en efectivo o retiros en ventanilla por un monto igual o superior a 140 mil pesos estarán sujetos a un requisito adicional: la presentación obligatoria de una identificación oficial vigente.

Pagos locales que conviene regularizar en enero

Adeudos locales generan recargos si no se cubren dentro de los plazos establecidos. Durante enero, muchas tesorerías estatales y municipales ofrecen descuentos por pago temprano. Entre los conceptos que conviene revisar se encuentran:

Pago de tenencia

Impuesto predial

Servicios como agua, luz y teléfono

Multas administrativas locales, como de tránsito u otros adeudos de la tesorería como el predial

Consultar directamente con la tesorería correspondiente permite conocer fechas límite y beneficios vigentes.

Revisión de contratos de servicios

Revisar contratos de telefonía, internet, servicios de streaming y televisión permite identificar cargos no reconocidos, renovaciones automáticas o penalizaciones.

La Procuraduría Federal del Consumidor señala el derecho del usuario a contar con información clara sobre las condiciones contractuales.

Cabe recordar que el 12 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto clave para millones de usuarios: nuevas reglas que regulan los cobros automáticos y facilitan la cancelación de suscripciones, servicios y membresías.

Este decreto adiciona las fracciones VIII y IX al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, de acuerdo con Profeco, con el fin de fortalecer los derechos de las personas consumidoras en entornos digitales, específicamente ante servicios con cobros automáticos recurrentes.

Organización de documentos personales

Ordenar documentos como acta de nacimiento, CURP, comprobantes fiscales y contratos facilita la realización de trámites durante el resto del año. La Secretaría de Gobernación y el Registro Civil cuentan con plataformas para la consulta y obtención de documentos oficiales en línea.

Recuerda que a partir de 2026, la CURP Biométrica será pedida para diversos trámites esenciales en México. El Gobierno federal confirmó que quienes cuenten con esta nueva versión podrán completar gestiones con mayor facilidad como acceso a servicios médicos, inscripción escolar, trámites de identidad o programas sociales. El registro comenzó en octubre de 2025 y continuará el resto del año antes de su entrada en uso indispensable.

El Gobierno de México informó que esta actualización sustituirá la CURP tradicional utilizada durante más de dos décadas. El documento obligatorio incorpora datos biométricos como fotografía del rostro, huellas dactilares, reconocimiento de iris y firma digital, elementos que permitirán verificar la identidad de manera más precisa y evitar duplicidades en padrones oficiales.

La expedición forma parte del proceso de modernización del Registro Nacional de Población (RENAPO), que también incluye la corrección de inconsistencias previas, como nombres mal escritos o fechas erróneas.