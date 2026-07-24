Caso Murillo Karam: ¿qué cambia entre prisión domiciliaria y resguardo domiciliario?
Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, dejó de cumplir la prisión domiciliaria en uno de los procesos penales que enfrenta por el caso Ayotzinapa, luego de que un juez modificó las medidas cautelares. En su lugar, deberá permanecer bajo resguardo domiciliario, utilizar un brazalete electrónico y cumplir restricciones de movilidad, entre otras condiciones establecidas por la autoridad judicial.
El cambio vuelve a poner sobre la mesa las diferencias entre la prisión domiciliaria y el resguardo domiciliario, dos figuras legales con alcances distintos dentro del sistema de justicia penal en México. Aunque ambas medidas implican que una persona permanezca en su domicilio, su naturaleza jurídica, la forma en que se aplican y sus consecuencias legales son diferentes.
¿Qué es la prisión domiciliaria?
La prisión domiciliaria es una forma de cumplimiento de la prisión preventiva en la que una persona permanece privada de la libertad dentro de su domicilio, en lugar de un centro penitenciario.
Esta medida puede autorizarse cuando existen circunstancias particulares, como:
- Edad avanzada
- Estado de salud
- Discapacidad
- Embarazo o maternidad en determinados casos
- Otras condiciones que el juez considere justificadas conforme a la ley
La persona continúa legalmente privada de la libertad, por lo que no puede salir de su domicilio salvo autorización judicial o por causas previamente establecidas.
El incumplimiento de las condiciones impuestas puede derivar en el traslado a un centro de reclusión o en la modificación de la medida cautelar.
¿Qué es el resguardo domiciliario?
El resguardo domiciliario es una medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Consiste en la obligación de permanecer en un domicilio determinado durante el tiempo fijado por la autoridad judicial, bajo condiciones específicas para garantizar que la persona comparezca al proceso penal.
Esta medida puede complementarse con otros mecanismos de supervisión, como:
- Uso de un brazalete electrónico
- Vigilancia por parte de autoridades
- Restricciones para salir del domicilio
- Prohibición de acudir a determinados lugares
- Presentaciones periódicas ante la autoridad competente
A diferencia de la prisión domiciliaria, el resguardo domiciliario no implica necesariamente una privación de la libertad en los mismos términos, sino una limitación de la movilidad como parte de las medidas cautelares previstas durante el proceso penal.
¿Cuáles son las principales diferencias?
Aunque ambas figuras obligan a permanecer en un domicilio, existen diferencias importantes en su aplicación.
La prisión domiciliaria:
- Es una modalidad de la prisión preventiva
- Implica que la persona permanece legalmente privada de la libertad
- Sustituye la permanencia en un centro penitenciario
- Generalmente se concede por razones de salud, edad u otras circunstancias previstas en la ley
El resguardo domiciliario:
- Es una medida cautelar distinta a la prisión preventiva
- Busca garantizar el desarrollo del proceso penal
- Puede combinarse con otras medidas de supervisión, como el brazalete electrónico
- Su incumplimiento puede motivar que el juez imponga medidas cautelares más restrictivas
¿Por qué se aplican estas medidas cautelares?
El sistema de justicia penal mexicano contempla diversas medidas cautelares para asegurar que las personas imputadas comparezcan ante la autoridad judicial, no obstaculicen la investigación y no representen un riesgo para las víctimas, testigos o el desarrollo del proceso.
El juez analiza diversos factores antes de determinar cuál es la medida procedente, entre ellos:
- Riesgo de fuga
- Riesgo para las víctimas o testigos
- Posibilidad de obstaculizar la investigación
- Condiciones personales del imputado
- Proporcionalidad de la medida
Dependiendo de las circunstancias del caso, el juez puede mantener, modificar o sustituir las medidas cautelares cuando existan elementos que justifiquen el cambio.
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