Sheinbaum destaca resultados de la ENSU tras reducción de la percepción de inseguridad

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La percepción de inseguridad en las principales ciudades del país descendió a 59.8% en junio de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI. Durante su conferencia matutina realizada este viernes en Cuernavaca, Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la disminución del indicador refleja avances en la Estrategia Nacional de Seguridad.

Con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la percepción de inseguridad pasó de 63.8% en diciembre de 2025 a 59.8% en junio de 2026, lo que representa una tendencia descendente durante los primeros seis meses del año.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana #ENSU, en junio 2026, 59.8% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad:



🚺 65.6%

🚹 52.6%



Las ciudades con mayor percepción de… pic.twitter.com/cAc1Nmh7Qr — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 24, 2026

La ENSU es una encuesta que elabora de manera periódica el INEGI para medir la percepción de la población sobre la seguridad pública en las principales ciudades del país y es uno de los indicadores utilizados para dar seguimiento a este tema.

Sheinbaum atribuye la disminución a la estrategia de seguridad

Al referirse a los resultados de la ENSU, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la reducción en la percepción de inseguridad refleja avances en la estrategia implementada por el Gobierno federal.

“Lo importante aquí es que estamos dando resultados en los indicadores de seguridad y la gente comienza a notar esta disminución”, declaró la mandataria durante la conferencia matutina.

La presidenta sostuvo también que los datos muestran que la población comienza a percibir cambios en materia de seguridad pública.

Sheinbaum resalta percepción de inseguridad a la baja. Foto: Especial

ENSU muestra evolución del indicador

Durante su intervención, Sheinbaum también recordó la evolución histórica del indicador de la ENSU.

Señaló que en diciembre de 2018, 73.7% de la población de las principales ciudades del país manifestó sentirse insegura.

Añadió que, en septiembre de 2024, la encuesta registró 58.6%, cifra que identificó como el nivel más bajo reportado durante la administración anterior.

Los resultados difundidos por el INEGI indican que para junio de 2026 la percepción de inseguridad se ubicó en 59.8%, manteniendo la tendencia a la baja observada desde diciembre de 2025.

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