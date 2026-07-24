De San Pedro Garza García a Villahermosa: así quedaron las ciudades más seguras y más inseguras de México, según encuesta de percepción

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Seis de cada diez mexicanos se sintieron inseguros. Foto: Cuartoscuro.

San Pedro Garza figura como la ciudad con mayor percepción de seguridad, mientras que Irapuato destaca como la más insegura en México hasta junio de este 2026.

A nivel nacional, el 59.8% de la población mayor de 18 años dijo sentirse insegura en su ciudad, de acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Lo anterior refleja una disminución de 3.4 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad nacional, si se compara con el segundo trimestre del 2025, cuando la percepción fue del 63.2%.

Asimismo, bajó en comparación con marzo de este 2026. Para esa fecha, el 61.5% de los habitantes consideraron que su ciudad era insegura.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana #ENSU, en junio 2026, 59.8% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad:



🚺 65.6%

🚹 52.6%



Las ciudades con mayor percepción de… pic.twitter.com/cAc1Nmh7Qr — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 24, 2026

La percepción de inseguridad del 59.8%, correspondiente a junio de este 2026, refleja que seis de cada diez personas se sintieron inseguras en su ciudad en México.

Además, el 42% de la población encuestada manifestó que dejó de llevar objetos de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito, por temor a algún delito.

Las ciudades más seguras e inseguras de México hasta junio 2026

En 12 de las 91 ciudades analizadas disminuyó la percepción de inseguridad entre marzo y junio del 2026; en seis incrementó la percepción, mientras que 73 urbes no tuvieron cambios significativos.

Cinco ciudades con mayor percepción de inseguridad

Irapuato, Guanajuato (91.2%)

Culiacán, Sinaloa (90.8%)

Reynosa, Tamaulipas (86.6%)

Villahermosa, Tabasco (84.2%)

Uruapan, Michoacán (83.1%)

Cinco ciudades y alcaldías con menos percepción

San Pedro Garza García (10.6%)

Piedras Negras, Coahuila (13.9%)

Saltillo, Coahuila (16.9%)

San Nicolás de la Garza, Nuevo León (16.9%)

Benito Juárez, Ciudad de México (17.4%)

¿En dónde se sintieron más inseguras las personas?

Cajero automático en la vía pública (70.3% de personas encuestadas)

Calle (63.4%)

Transporte público (62.4%)

Carretera (56.3%)

Banco (53.4%)

Mercado (46.9%)

Parque o centro recreativo (45.4%)

Automóvil (32.6%)

Centro comercial (32.1%)

Trabajo (26.9%)

Casa (15.8%)

Escuela (14.3%)

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