Alerta por sarampión: checa si te toca usar cubrebocas y en qué casos es obligatorio

Ante el incremento de casos de sarampión en México, las autoridades de salud han reforzado las medidas de prevención para frenar los contagios, entre ellas el uso del cubrebocas en situaciones específicas, de acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El sarampión es una enfermedad viral aguda y altamente contagiosa, que puede provocar complicaciones graves como neumonía, infecciones de oído, diarrea intensa, encefalitis e incluso la muerte, especialmente en niñas y niños con desnutrición o personas con el sistema inmunológico debilitado.

Según el IMSS, las personas enfermas pueden contagiar desde cuatro días antes y hasta cuatro días después de la aparición del exantema o erupción cutánea, lo que facilita la propagación del virus dentro del hogar y en espacios públicos.

Debido a este alto nivel de transmisión, el IMSS recomienda el uso correcto del cubrebocas como una medida clave para reducir la dispersión de gotitas de saliva que pueden contener el virus al hablar, toser o estornudar, y para disminuir la probabilidad de que estas entren al organismo por nariz o boca.

¿Quiénes deben usar cubrebocas ante el sarampión?

De acuerdo con las recomendaciones oficiales, el cubrebocas debe utilizarse en los siguientes casos:

Personas con síntomas o con diagnóstico confirmado de sarampión , cuando estén cerca de otras personas, salgan de su área de aislamiento dentro del hogar, por ejemplo, al usar el baño o acudan a valoración médica.



, cuando estén cerca de otras personas, salgan de su área de aislamiento dentro del hogar, por ejemplo, al usar el baño o acudan a valoración médica. Personas cuidadoras , especialmente si no cuentan con esquema completo de vacunación o refuerzo, cuando tengan contacto directo con la persona enferma o con su entorno.



, especialmente si no cuentan con esquema completo de vacunación o refuerzo, cuando tengan contacto directo con la persona enferma o con su entorno. Personal médico y de enfermería , durante la atención de casos sospechosos o confirmados.



, durante la atención de casos sospechosos o confirmados. Población en general que viva en zonas con alta incidencia de contagios, como medida preventiva adicional.

El IMSS recomienda utilizar cubrebocas tricapa o N95, bien ajustado a nariz y boca, sin bajarlo para hablar, toser o estornudar, y retirarlo únicamente tocando los elásticos, seguido de una adecuada higiene de manos.

Otras medidas clave de prevención

Además del uso del cubrebocas, el IMSS subraya que la vacunación es la forma más eficaz de prevenir el sarampión. Por ello, es importante revisar la Cartilla Nacional de Salud y confirmar que se cuente con el esquema completo de vacunación.

Las personas que presenten síntomas como fiebre, tos, escurrimiento nasal, conjuntivitis o erupciones en la piel deben acudir a su Unidad de Medicina Familiar para una valoración médica oportuna.

Asimismo, se recomienda mantener una adecuada higiene de manos, ventilar los espacios cerrados, evitar el contacto cercano con personas vulnerables y seguir en todo momento las indicaciones del personal de salud para reducir el riesgo de contagios.

La UNAM informó que a partir del lunes 9 de febrero se reforzará la vacunación para la población universitaria que lo requiera, por lo que podrá asistir a los siguientes planteles.

Calendario de vacunación contra el sarampión de la UNAM

Lunes 9. CCH Naucalpan, Escuela Nacional Preparatoria N° 5 “José Vasconcelos” y Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón.

CCH Naucalpan, Escuela Nacional Preparatoria N° 5 “José Vasconcelos” y Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón. Martes 10. CCH Vallejo y Escuela Nacional Preparatoria N° 6 “Antonio Caso.

CCH Vallejo y Escuela Nacional Preparatoria N° 6 “Antonio Caso. Miércoles 11. Escuela Nacional Preparatoria N° 7 “Ezequiel A. Chávez”, Escuela Nacional Preparatoria N° 9 “Pedro de Alba”y CCH Oriente.

Escuela Nacional Preparatoria N° 7 “Ezequiel A. Chávez”, Escuela Nacional Preparatoria N° 9 “Pedro de Alba”y CCH Oriente. Jueves 12. Escuela Nacional N° 4 “Vidal Castañeda” y Escuela Nacional Preparatoria N° 8 “Miguel E. Schulz”.

Escuela Nacional N° 4 “Vidal Castañeda” y Escuela Nacional Preparatoria N° 8 “Miguel E. Schulz”. Viernes 13 . Escuela Nacional Preparatoria N° 3 “Justo Sierra”, Escuela Nacional Preparatoria N° 1 “Gabino Barreda” y CCH Azcapotzalco.

. Escuela Nacional Preparatoria N° 3 “Justo Sierra”, Escuela Nacional Preparatoria N° 1 “Gabino Barreda” y CCH Azcapotzalco. Lunes 16. Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón.

Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón. Martes 17. Facultad de Estudios Superiores(FES) Cuautitlán.

Facultad de Estudios Superiores(FES) Cuautitlán. Miércoles 18. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES Zaragoza).

