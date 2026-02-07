¡Vacúnate contra el sarampión! UNAM lanza calendario con sedes

GENERANDO AUDIO...

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzó su calendario con las sedes donde se aplicará la vacuna contra el sarampión ante la presencia de la enfermedad en el país, que ya supera los dos mil casos en lo que va del 2026.

La UNAM informó que a partir del lunes 9 de febrero se reforzará la vacunación para la población universitaria que lo requiera, por lo que podrá asistir a los siguientes planteles.

Calendario de vacunación contra el sarampión de la UNAM

Lunes 9. CCH Naucalpan, Escuela Nacional Preparatoria N° 5 “José Vasconcelos” y Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón.

CCH Naucalpan, Escuela Nacional Preparatoria N° 5 “José Vasconcelos” y Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón. Martes 10. CCH Vallejo y Escuela Nacional Preparatoria N° 6 “Antonio Caso.

CCH Vallejo y Escuela Nacional Preparatoria N° 6 “Antonio Caso. Miércoles 11. Escuela Nacional Preparatoria N° 7 “Ezequiel A. Chávez”, Escuela Nacional Preparatoria N° 9 “Pedro de Alba”y CCH Oriente.

Escuela Nacional Preparatoria N° 7 “Ezequiel A. Chávez”, Escuela Nacional Preparatoria N° 9 “Pedro de Alba”y CCH Oriente. Jueves 12. Escuela Nacional N° 4 “Vidal Castañeda” y Escuela Nacional Preparatoria N° 8 “Miguel E. Schulz”.

Escuela Nacional N° 4 “Vidal Castañeda” y Escuela Nacional Preparatoria N° 8 “Miguel E. Schulz”. Viernes 13 . Escuela Nacional Preparatoria N° 3 “Justo Sierra”, Escuela Nacional Preparatoria N° 1 “Gabino Barreda” y CCH Azcapotzalco.

. Escuela Nacional Preparatoria N° 3 “Justo Sierra”, Escuela Nacional Preparatoria N° 1 “Gabino Barreda” y CCH Azcapotzalco. Lunes 16. Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón.

Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón. Martes 17. Facultad de Estudios Superiores(FES) Cuautitlán.

Facultad de Estudios Superiores(FES) Cuautitlán. Miércoles 18. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES Zaragoza).

Situación del sarampión en México

La República Mexicana ya superó la barrera de los 2 mil casos de sarampión en 2026, de acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México 2026 del 5 de enero. En tan sólo 36 días, México presentó el 31.5% de los casos totales del año pasado.

Jalisco es el estado con más casos acumulados confirmados con mil 183, es decir, el 58.3% del total. Por esta razón, la entidad ha implementado el uso obligatorio de cubrebocas en siete municipios y ha aplicado 564 mil vacunas en lo que va del año.

¿Cuáles son los estados con más casos de sarampión en México?

Jalisco es, con amplia diferencia, el estado más impactado por el sarampión durante 2026; cabe destacar que Chihuahua era el estado con mayores consecuencias por la enfermedad.

Jalisco: 1,183 casos Chiapas: 232 casos Ciudad de México: 112 casos Sinaloa: 115 casos Colima: 49 casos Puebla: 45 casos Michoacán: 40 casos Tabasco: 30 casos Estado de México: 29 casos Guerrero: 27 casos Nayarit: 21 casos Sonora: 20 casos Durango: 19 casos Veracruz: 15 casos Tlaxcala: 12 casos Baja California: 11 casos Nuevo León: 10 casos Chihuahua: 9 casos Querétaro: 9 casos Oaxaca: 9 casos Morelos: 6 casos Aguascalientes: 6 casos Quintana Roo: 6 casos Hidalgo: 6 casos San Luis Potosí: 3 casos Yucatán: 2 casos Guanajuato: Un caso

Fuente: Informe Diario del Brote de Sarampión en México 2026

Los cinco estados que no han presentado casos al momento en México son: Zacatecas, Coahuila, Campeche, Tamaulipas y Baja California Sur.