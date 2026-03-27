Presidenta reitera que “México está de moda” por aumento de visitantes y turistas

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“México está de moda”, afirma Sheinbaum por alza de turistas. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el país atraviesa un momento positivo en materia turística, al destacar el crecimiento en la llegada de visitantes y turistas internacionales durante el arranque de 2026.

De acuerdo con la mandataria, entre enero de 2025 y enero de 2026 se registró un incremento del 10% en visitantes internacionales y del 8.6% en turistas internacionales, lo que, afirmó, refleja el posicionamiento del país a nivel global.

“Aun con propaganda en contra de México, miren cómo ha aumentado el turismo en el país (…) 10% de visitantes internacionales más (…) y 8.6% de turistas internacionales”, señaló Claudia Sheinbaum.

Diferencia entre visitantes y turistas

Durante su intervención, la presidenta explicó la diferencia entre ambos conceptos:

Visitantes internacionales: personas que ingresan al país, pero no necesariamente pernoctan

personas que ingresan al país, pero no necesariamente pernoctan Turistas internacionales: aquellos que permanecen al menos una noche en territorio nacional

Detalló que una parte importante del aumento en visitantes corresponde a cruceros, cuyos pasajeros desembarcan por algunas horas antes de continuar su viaje.

Crecen vuelos y derrama económica

Claudia Sheinbaum también destacó que el crecimiento no solo se refleja en el número de personas, sino en otros indicadores clave:

Incremento en vuelos internacionales

Mayor derrama económica

Dinamismo en destinos turísticos del país

Estos factores, dijo, consolidan a México como uno de los destinos más atractivos a nivel internacional.

Preparativos rumbo al Mundial

La mandataria agregó que, de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobierno implementará acciones especiales de protección al turista, con el objetivo de garantizar seguridad y mejorar la experiencia de los visitantes.

Estas medidas forman parte de la estrategia para aprovechar el evento deportivo como una oportunidad para fortalecer el sector turístico y proyectar la imagen del país a nivel global.

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