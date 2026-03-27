“Son falacias”: colectivos reaccionan a plan federal sobre registro de desaparecidos

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Colectivos critican plan federal sobre personas desaparecidas Foto: Omar Hernández

Los colectivos de madres buscadoras, expresaron su rechazo al plan presentado en Palacio Nacional, que plantea como requisito indispensable contar con una carpeta de investigación obligatoria para inscribir a una persona en el padrón oficial.

La postura fue difundida por Alma Rosa Rojo Medina, presidenta del Colectivo de Búsqueda Voces Unidas por la Vida de Sinaloa, quien indicó que las familias no fueron notificadas previamente sobre los cambios y que consideran inapropiada la imposición de nuevas condiciones.

Rechazo a la carpeta de investigación obligatoria

Los colectivos señalaron que la exigencia de una carpeta de investigación obligatoria podría convertirse en una limitante para el acceso al registro nacional de desaparecidos, ya que, desde su perspectiva, podría retrasar o impedir la inclusión de casos.

Indicaron que, en diversos escenarios, las familias enfrentan obstáculos para iniciar denuncias, lo que podría impactar directamente en el registro oficial.

Cuestionan resultados de autoridades en desapariciones

Las agrupaciones manifestaron desconfianza hacia las instancias encargadas de investigar desapariciones, al señalar que no se han registrado avances en múltiples casos.

Expusieron que gran parte de la información contenida en las investigaciones ha sido proporcionada por las familias, quienes continúan realizando acciones de búsqueda por cuenta propia ante la falta de resultados.

Colectivos advierten posible impacto en cifras de desaparecidos

Los colectivos indicaron que el nuevo planteamiento podría influir en las cifras del registro nacional de desaparecidos, al considerar que la medida podría limitar la incorporación de casos.

En ese sentido, hicieron un llamado a las autoridades para establecer mecanismos de diálogo directo con las familias, con el objetivo de construir estrategias que permitan avanzar en la localización de personas.

Colectivos en Jalisco también rechazan medidas

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco también expresó su desacuerdo con los nuevos lineamientos anunciados por el Gobierno federal.

Su representante, Jaime Aguilar Vázquez, cuestionó la efectividad del requisito de la carpeta de investigación obligatoria, al señalar que este procedimiento ya existe y no ha derivado en resultados en las búsquedas:

“Que haga presión y que no se venga hasta que no le levanten una carpeta de investigación, pero eso no nos da, ya tenemos mucho tiempo trabajando así y eso no nos da ninguna solución, o sea, no se encuentran, no se trabajan, no se investiga aún con la carpeta de investigación, la carpeta de investigación es lo que llevan los familiares, cuando van a preguntar ¿Qué pasa con su desaparecido? Y ellos les preguntan ¿Y usted qué sabe? Y lo que sabe el familiar y aun así llevándole pruebas no se investiga, es lo único que hay en las carpetas”

Además, los integrantes del colectivo señalaron que las denuncias frecuentemente enfrentan obstáculos en el Ministerio Público y que, incluso con investigaciones abiertas, no se registran avances.

Los activistas exigieron al Gobierno federal asumir su responsabilidad en la problemática de las desapariciones y dejar de culpar exclusivamente a administraciones anteriores:

“Ellos hablan de dos periodos de desaparición, en los 50-90 y los de la guerra sucia ¿Y los seis años de López Obrador, y los que van de la presidenta no ha habido desapariciones? O sea, ahora ¿Cómo le van a nombrar a esta etapa no?”

Posibles movilizaciones tras anuncio

Tras el anuncio, colectivos de búsqueda no descartaron realizar manifestaciones en rechazo a las nuevas disposiciones relacionadas con el registro nacional de desaparecidos.

Finalmente, reiteraron la necesidad de que las autoridades asuman su responsabilidad en la problemática y mantengan comunicación directa con las familias.

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