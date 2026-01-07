GENERANDO AUDIO...

Un nuevo crédito en Infonavit. Foto: Gettyimages

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) permite a los derechohabientes solicitar un segundo crédito siempre que hayan liquidado por completo un financiamiento anterior otorgado por la institución.

Esta opción busca ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda para quienes ya cumplieron con un primer compromiso crediticio y desean adquirir otro patrimonio, mejorar su casa o invertir en un terreno.

¿Para qué se puede usar un segundo crédito Infonavit?

El segundo crédito Infonavit no está limitado a un solo objetivo. Las personas que cumplan con los requisitos pueden utilizarlo para distintas finalidades relacionadas con la vivienda, entre ellas:

Comprar una vivienda nueva o usada

Adquirir un terreno

Construir una casa desde cero

Ampliar o reparar una vivienda existente

Pagar un crédito hipotecario bancario

Esta flexibilidad permite que el financiamiento se adapte a las necesidades actuales del trabajador, dependiendo de su etapa de vida y situación familiar.

Requisitos para obtener un segundo crédito Infonavit

Para acceder a un nuevo crédito Infonavit en 2026, es necesario cumplir con los siguientes puntos:

Haber liquidado totalmente el crédito anterior

No contar con penalizaciones o adeudos pendientes

Tener saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda

Cumplir con las condiciones del financiamiento elegido

En el caso de los créditos respaldados por la Subcuenta de Vivienda, se requiere un monto mínimo, el cual varía según el tipo de crédito solicitado.

Límite de edad para solicitar el crédito

El Infonavit establece un límite de edad para otorgar financiamientos. La suma de la edad del solicitante más el plazo del crédito no debe superar:

75 años en mujeres

70 años en hombres

Este criterio aplica tanto para el primer como para el segundo crédito.

Consideraciones importantes

El Infonavit recomienda a las personas interesadas consultar su precalificación y revisar su historial antes de iniciar el trámite, ya que el monto aprobado, el plazo y la tasa dependen del perfil del trabajador, su salario y su ahorro acumulado.

El trámite es personal y se realiza únicamente a través de los canales oficiales del Infonavit, sin necesidad de intermediarios.

