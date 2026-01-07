Sinaloa, Guerrero y Guanajuato lideran asesinatos de policías; 348 casos en 2025

GENERANDO AUDIO...

Conoce en qué estados asesinan a más policías. Fotos: Cuartoscuro

Durante 2025, al menos 348 policías fueron asesinados en México, según datos del recuento de la organización civil Causa en Común, que documenta homicidios de integrantes de corporaciones de seguridad en el país. La cifra confirma que la violencia contra agentes continúa como un problema persistente a nivel nacional.

De acuerdo con el registro, Sinaloa se ubicó en el primer lugar con 48 policías asesinados, seguido de Guerrero, con 39, y Guanajuato, con 36 casos. En cuarto sitio aparece Michoacán, con 34 homicidios, mientras que Veracruz ocupa el quinto lugar con 24 policías asesinados durante el año.

Estados con más policías asesinados en 2025

Sinaloa: 48

48 Guerrero: 39

39 Guanajuato: 36

36 Michoacán: 34

34 Veracruz: 24

La información corresponde al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 18 de diciembre de 2025, último corte disponible del conteo.

Guanajuato pasa al tercer lugar tras dos años en primer lugar

Tras encabezar la lista nacional durante dos años consecutivos, Guanajuato dejó de ser el estado con más policías asesinados. En 2023 registró 60 casos, y en 2024, 61, cifras que lo colocaron en el primer sitio nacional en ambos años.

Para 2025, la entidad descendió al tercer lugar con 36 policías asesinados, lo que representa una disminución de 41% respecto al año anterior, de acuerdo con el análisis comparativo del registro.

A pesar de la baja, Guanajuato se mantiene entre los estados con mayor número de agresiones letales contra elementos de seguridad.

Aumenta violencia contra policías en Sinaloa

En contraste, Sinaloa ha registrado un incremento sostenido en los últimos tres años. Mientras que en 2023 se documentaron cinco policías asesinados, en 2024 la cifra subió a 16, y en 2025 alcanzó 46 víctimas, lo que representa un aumento de hasta 187% de 2024 a 2025.

Este comportamiento colocó a la entidad como la más peligrosa para los agentes de seguridad durante el año 2025.

Promedio de un policía asesinado por día

El informe de Causa en Común señala que, en promedio, prácticamente un policía fue asesinado cada día en México durante 2025, lo que representa un incremento de 9% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 320 homicidios de agentes.

La organización subraya que las cifras reflejan un contexto de alto riesgo para quienes integran corporaciones de seguridad pública en diversas regiones del país.

La organización civil subraya la urgencia de:

Fortalecer el desarrollo y la profesionalización de nuestras policías

Mejorar sustancialmente sus condiciones laborales y de seguridad

Emprender programas de investigación especiales para disminuir la impunidad que prevalece en la mayor parte de los asesinatos de policías

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.