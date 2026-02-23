Por amor: Defensa detalla operativo donde cayó el “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

Fuerzas Especiales encabezaron el operativo. Foto: Cuartoscuro.

La trayectoria criminal de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho” líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), concluyó con su muerte en medio de la maleza, dado que las autoridades dieron con él por una reunión con una de sus parejas sentimentales en un complejo de cabañas.

Durante la conferencia de prensa mañanera de este 22 de febrero, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) Ricardo Trevilla Tejo, ofreció la cronología del operativo para capturar al “Mencho”.

El día 21 de febrero, las fuerzas armadas identificaron a una de las parejas sentimentales de Nemesio Oseguera. Un allegado del capo trasladó a dicha persona a un complejo de cabañas junto al cerro de Tapalpa, en Jalisco. Las fuerzas armadas detectaron que en ese inmueble se encontraba el “Mencho” con un círculo de seguridad.

Ricardo Trevilla no dio el nombre de la pareja sentimental que se trasladó a las cabañas para encontrarse con el líder del CJNG.

El operativo contra el “Mencho”

Ese mismo día, la Defensa comenzó a planear el operativo. Personal de las Fuerzas Especiales y Personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional se encargaron de la operación.

El titular de Sedena explicó que seis helicópteros y personal especializado se trasladó a un área de operaciones. No se concentraron en Jalisco, sino en estados aledaños, para no perder el factor sorpresa. Además, participó una fuerza de “apoyo aéreo con aviones texanos de la fuerza aérea mexicana”.

El 22 de febrero, una fuerza terrestre se desplazó al inmueble “para efectuar la detención” del líder del CJNG. Contemplaban aprehender a Nemesio Oseguera y a su círculo de seguridad por el delito de posesión de armas, ya que estaban armados.

Cuando arribaron, “el personal de seguridad del Mencho abre fuego contra el personal militar”, explicó Ricardo Trevilla.

En consecuencia, Nemesio Oseguera salió de las cabañas con varios gatilleros, “dejando un grupo con una gran cantidad de armamento”. En ese lugar, fallecieron ocho delincuentes y no cuatro, como se dijo en un inicio.

¿Cómo murió el “Mencho”?

El “Mencho” y sus sicarios huyeron hacia la zona boscosa del cerro de Tapalpa. Por ello, las Fuerzas Especiales fijaron un cerco, con el cual, ubicaron al capo “oculto entre la maleza”.

Los criminales dispararon contra los militares. Ricardo Trevilla subrayó que la “precisión militar” impidió que usaran un RPG, aunque impactaron a un helicóptero, provocando que aterrizara de emergencia en la comunidad de Sayula.

Finalmente, las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional hirieron a tres personas: el “Mencho” y dos escoltas. Además, aprehendieron a otras dos.

En cambio, el enfrentamiento en esta zona boscosa y en las cabañas dejó un saldo de tres militares heridos, dijo el titular de Sedena.

Tras controlar la situación, personal de sanidad militar acudió a la zona donde estaba el “Mencho” y sus sicarios. Ahí, determinaron su traslado a un hospital por heridas de gravedad.

Un helicóptero los trasladó a un hospital de Jalisco, pero el “Mencho” murió durante el trayecto.

Ricardo Trevilla explicó que, en ese momento, decidieron cambiar el rumbo al Aeropuerto Internacional de Morelia, donde tenían un avión caza. En dicha unidad, trasladaron el cuerpo a la Ciudad de México.

“Ya no era conveniente llegar a Guadalajara sobre todo por el riesgo que podría correrse, con que este grupo delictivo hiciera más acciones violentas”, aseguró Ricardo Trevilla.

El titular de Sedena subrayó que decomisaron lanzacohetes, principalmente RPG. Explicó que, en 2015, el CJNG usó uno para derribar a un helicóptero militar en Autlán de Navarro en un operativo donde buscaban detener al “Mencho”. Además, decomisaron ocho vehículos; dos razers, así como cartuchos y cargadores.

