Caída del “Mencho” en Tapalpa, Jalisco: 70 fallecidos y 72 detenidos tras ola de violencia en 20 estados

Hechos violentos tras la captura y muerte del “Mencho”. Foto: Cuartoscuro

Los hechos violentos de ayer domingo dejaron un saldo de 70 muertos y 72 detenidos. Este lunes, en la conferencia mañanera, el Gobierno de México dio a conocer las cifras que dejó el operativo para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, además de los episodios de violencia registrados en varios estados del país tras su muerte.

Operativo para detener al “Mencho” dejó un saldo de 8 delincuentes fallecidos y 2 detenidos

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional de México informó que durante el operativo para detener al “Mencho” fueron abatidos 8 delincuentes, hubo 3 lesionados (Oseguera Cervantes y dos de sus escoltas), además de dos detenidos.

Entre los fallecidos se encuentra Héctor “N”, también conocido como el “Tuli”, uno de los mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El titular de la Defensa Nacional añadió que 3 militares resultaron lesionados durante el operativo.

Las autoridades nacionales decomisaron 7 armas largas, 2 lanzacohetes, 8 vehículos, cartuchos y cargadores.

70 fallecidos y 72 detenidos dejaron los hechos violentos tras la muerte del “Mencho”

Por otra parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, informó que ayer domingo se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de los estados de Jalisco, Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. El mayor número ocurrieron en Jalisco, con 18 bloqueos en carreteras federales.

En total se registraron 27 agresiones en contra de las autoridades nacionales; el saldo de estos ataques es de 70 delincuentes detenidos en siete estados de la República Mexicana.

En Jalisco hubo 6 agresiones en las que perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, 1 custodio y 1 integrante de la Fiscalía General del Estado; también fallecieron 30 criminales y una mujer.

Ayer domingo, en Michoacán, se presentaron 13 agresiones en contra de las fuerzas armadas. El saldo en este estado fue de 4 delincuentes abatidos y 15 integrantes de las corporaciones lesionados.

El saldo total del operativo para detener al “Mencho” y de los hechos violentos del domingo es de 70 fallecidos y 72 detenidos

