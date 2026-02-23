Así operan los vuelos y corridas de autobuses este lunes tras muerte del “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

Autoridades federales y estatales informaron que los vuelos comerciales operan con normalidad, aunque bajo protocolos de seguridad reforzados, luego de los hechos violentos registrados en distintos puntos del país tras la captura del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido como el “Mencho”.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico, que opera varios aeropuertos de México, entre los que se contabiliza el de Guadalajara, confirmó que está operando de manera normal y que, las situaciones registradas en diversas zonas del estado de Jalisco no impactaron estructura ni seguridad dentro del mismo.

Solo el Aeropuerto Internacional de Manzanillo (ZLO) y el de Puerto Vallarta, cancelaron operaciones desde este domingo 22 de febrero y no han informado que se hayan retomado.

Los aeropuertos en Guanajuato, Michoacán y Colima mantienen operaciones regulares, aunque con monitoreo permanente por parte de autoridades de seguridad y personal aeroportuario.

Mientras que, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ha informado que opera de manera habitual.

Pero algunos vuelos del AICM hacia Guadalajara, Manzanillo y Puerto Vallarta, se visualizan cancelados esta mañana.

Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no se ha ordenado el cierre de terminales aéreas. Sin embargo, recomendaron a pasajeros verificar el estatus de sus vuelos directamente con las aerolíneas y consultar los avisos oficiales antes de trasladarse a los aeropuertos.

Corridas de autobuses tienen destinos afectados al bajío

En cuanto al transporte terrestre, centrales camioneras en entidades donde se registraron bloqueos o incidentes activaron protocolos preventivos y ajustes en corridas, principalmente en rutas que conectan con zonas donde hubo reportes de violencia.

En la Central de Autobuses del Norte, en la CDMX, hay destinos afectados hacia el bajío, que incluyen destinos como: Guadalajara, Arandas, Tepic, Mazatlán, Sonora, Culiacán, Tijuana, Michoacán, Zacatecas y Guanajuato, pero destinos como Pachuca, Querétaro, Tulancingo y Poza Rica operan con normalidad.

Sin embargo, decenas de usuarios se mantienen varados en la Central del Norte tras la suspensión de corridas por el cierre de carreteras tras el abatimiento del líder del CJNG, el “Mencho”.

De manera oficial, se informó que las líneas de autobuses mantienen servicio, aunque podrían presentarse modificaciones temporales en itinerarios, retrasos o reprogramaciones, dependiendo de las condiciones de seguridad en carreteras federales y estatales.

Autoridades de seguridad indicaron que mantienen coordinación con empresas transportistas para garantizar la movilidad de usuarios y reducir riesgos en trayectos interurbanos.

Llaman a consultar fuentes oficiales

Tras la detención del líder criminal y los hechos violentos posteriores, las autoridades reiteraron que la información sobre movilidad aérea y terrestre se difundirá exclusivamente por canales institucionales.

Se exhortó a la población a:

Consultar redes oficiales de gobiernos estatales

Verificar información directamente con aerolíneas y líneas de autobuses

Evitar compartir rumores o datos no confirmados

Hasta el último corte informativo, no se ha emitido disposición oficial para suspender de manera generalizada los servicios de transporte aéreo o terrestre en los estados mencionados.

