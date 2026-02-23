22 de febrero: de la caída de “El Chapo” al abatimiento del “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

22 de febrero: captura de “El Chapo” y abatimiento del “Mencho”. Fotos: Getty

El 22 de febrero se convirtió en una fecha clave para la seguridad en México. Con 12 años de diferencia, ese mismo día fueron capturados Joaquín “El Chapo” Guzmán y abatido Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, líderes del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), respectivamente.

El primero fue detenido en 2014 en Mazatlán, Sinaloa. El segundo murió este 22 de febrero de 2026 en un operativo federal en Tapalpa, Jalisco. La coincidencia marcó el calendario de la lucha contra el narcotráfico en el país.

22 de febrero del 2014: captura de “El Chapo”

El 22 de febrero de 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, autoridades federales anunciaron la recaptura de “El Chapo” Guzmán, quien llevaba 13 años prófugo tras escapar en 2001 del penal de Puente Grande, Jalisco.

La llamada Operación Gárgola, con intercambio de información con agencias de Estados Unidos, permitió a elementos de la Secretaría de Marina ubicarlo en el departamento 401 del condominio Miramar, en Mazatlán. La detención ocurrió a las 6:40 horas. Guzmán estaba acompañado por su esposa, Emma Coronel, y sus hijas. No se realizó ningún disparo.

Posteriormente, fue trasladado al penal federal de máxima seguridad “El Altiplano”, en el Estado de México. En julio de 2015 se fugó a través de un túnel de excavado bajo su celda. Años después fue extraditado a Estados Unidos, donde cumple cadena perpetua en la prisión ADX Florence, en Colorado.

22 de febrero del 2026: abatimiento del “Mencho”

Doce años después, el día de ayer, 22 de febrero de 2026, fuerzas federales confirmaron el abatimiento del “Mencho” en Tapalpa, Jalisco. El operativo, de orden militar y con colaboración de Estados Unidos, terminó en un enfrentamiento. Sin embargo, luego de capturarlo con vida, el “Mencho” falleció en su traslado a la Ciudad de México.

Tras su muerte, se registraron hechos de violencia en distintos puntos del país, con bloqueos carreteros, autos y edificios incendiados, y con medidas tomadas por distintas instituciones.

Para uno, el 22 de febrero marcó el inicio de su proceso judicial. Para el otro, significó el final de su trayectoria criminal.

