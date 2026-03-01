Sheinbaum reitera llamado a EU para frenar tráfico de armas desde Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Desde Culiacán, Sinaloa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró su llamado a Estados Unidos para frenar el tráfico de armas hacia territorio mexicano, al encabezar el arranque de obra del Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y sostener que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe ser corresponsable.

Durante su mensaje, la mandataria subrayó que, así como México colabora para evitar el paso de drogas hacia el país vecino, Estados Unidos debe asumir su responsabilidad para impedir la entrada de armas a México, las cuales fortalecen a los grupos delictivos.

“Si ellos no quieren que pasen drogas de México a Estados Unidos, también tienen que hacer su parte para que dejen de entrar armas de Estados Unidos a México”, afirmó.

“La soberanía no se negocia”

Sheinbaum sostuvo que la relación con el país vecino se basa en el respeto mutuo y dejó en claro que “la soberanía no se negocia”.

“México es un país libre, independiente y soberano, y aquí decidimos las y los mexicanos”, expresó ante asistentes al evento, donde también estuvo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el director general del IMSS, Zoé Robledo.

La presidenta insistió en que su gobierno mantiene principios claros en la relación bilateral y reiteró que en México “manda el pueblo”.

Respaldo a Sinaloa y obra hospitalaria

En el acto oficial se dio el banderazo para la construcción del nuevo Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Culiacán, que contará con:

395 camas totales

12 quirófanos

Unidad de Cuidados Intensivos

Área de quimioterapia

Hemodiálisis

Radioterapia

Clínica del Dolor

Servicios de imagenología y laboratorio

La obra estará a cargo de ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sheinbaum aseguró que Sinaloa no está solo y reiteró el respaldo del Gobierno federal en materia de seguridad, salud y desarrollo productivo, incluyendo apoyos al campo ante la baja en el precio del maíz.

Atención a las causas y programas sociales

La presidenta destacó que su administración mantiene la estrategia de “Atención a las Causas”, con inversión en educación, salud y programas sociales, entre ellos:

Pensión para Adultos Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Becas para estudiantes de secundaria

Apoyos para útiles y uniformes escolares

Fortalecimiento del sistema público de salud

Subrayó que el objetivo es consolidar un Sistema Universal de Salud antes de concluir su administración.

Al cierre del evento, Sheinbaum reiteró que su gobierno no mentirá, no robará y no traicionará al pueblo, y volvió a enfatizar que la cooperación con Estados Unidos debe incluir acciones firmes para detener el flujo de armas hacia México, como parte esencial de la estrategia de seguridad nacional.