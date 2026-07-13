Claudia Sheinbaum aplaude el aumento en exportación de azúcar mexicana a Estados Unidos

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El Gobierno intensificó el diálogo con Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aplaudió el acuerdo logrado para incrementar la exportación de azúcar mexicana a Estados Unidos hasta en un 512%. Su gobierno trabaja en mejorar la producción de caña.

En su conferencia de prensa mañanera, la mandataria aseguró que desde el 2022 bajaron hasta una quinta parte las exportaciones del azúcar mexicana a Estados Unidos.

Subrayó que alrededor de 500 mil familias dependen de la industria azucarera, principalmente los productores de caña, seguidos de los ingenios y comerciantes.

La disminución de las exportaciones del azúcar en Estados Unidos provocó una sobreproducción mexicana que “no tenía salida”.

“Había muchísima producción en nuestro país, entonces los precios se colapsaron, disminuyó mucho. No necesariamente para el consumidor final, pero sí para el productor”.

El trabajo para recuperar la exportación del azúcar a Estados Unidos

Claudia Sheinbaum subrayó que en 2025 se reunieron con los miembros de la cadena de producción del azúcar, desde organizaciones de productores de caña hasta los encargados del procesamiento.

Coincidieron en que lo más importante era recuperar el mercado estadounidense.

Por ello, el entonces secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Antonio Berdegué Sacristán, sostuvo encuentros con el Departamento de Agricultura y de Comercio de Estados Unidos para promover la exportación de azúcar mexicano.

Finalmente, el Departamento de Agricultura aumentó hasta en un 512% la importación de este producto para el ciclo 2026-2027. Eso beneficia a las más de 500 mil familias del sector, subrayó la presidenta.

Claudia Sheinbaum busca mejorar la exportación de caña

Sheinbaum resaltó que trabajan con productores e industrializadoras para mejorar la producción de la caña, aumentar su rentabilidad y otras opciones, como la producción de etanol, proveniente de la caña.

Mencionó que productores de refrescos importan grandes cantidades de fructosa, que es un sustituto de la caña de azúcar.

“También estamos trabajando para que se importe menos fructosa y que pueda utilizarse más azúcar en el mercado nacional”.

Asimismo, su gobierno trabaja con Estados Unidos para sustituir el MTBE de las gasolinas por etanol.

Un día antes, la presidenta indicó que prevén exportar hasta un millón 152 mil toneladas de azúcar mexicana durante la próxima temporada.

Este aumento en la demanda podría traducirse en un incremento de hasta 4 mil 760 millones de pesos en los ingresos que la industria azucarera pagará a alrededor de 170 mil productores de caña del país.

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