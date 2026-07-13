La mañanera de Claudia Sheinbaum, 13 de julio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 13 de julio de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 13 de julio de 2026
En su intervención en la mañanera, Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP),
Precisa que, mediante el programa La Escuela Es Nuestra, se han destinado 22 mil 794 millones de pesos a 71 mil 482 planteles de los 32 estados de la República.
– Centros de Atención Múltiple (CAM) registran 338 millones de pesos distribuidos en 1,346 escuelas.
En su intervención en la mañanera, Pamela López Ruiz, titular de La Escuela Es Nuestra, informa sobre la inversión y los avances del programa que inició en la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno y, posteriormente, el expresidente Andrés Manuel López Obrador decidió ampliarlo a nivel nacional.
Por último, anuncia los consejos de la semana de Profeco.
Además, da a conocer los precios promedio de la canasta básica.
Presenta los precios promedios del diésel.
En su intervención en la mañanera, Iván Escalante, titular de Profeco, destaca que el 80% de las estaciones de servicio cumple con el acuerdo y mantiene el precio del diésel por debajo de los 27 pesos por litro.
La mandataria federal presenta los temas de la mañanera:
– Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentará los precios promedios de la gasolina y de la canasta básica, así como la mejor remesadora para los connacionales que residen en Estados Unidos
– Infraestructura educativa
Previo a iniciar los temas que se abordarán en la mañanera, la mandataria federal realiza una pequeña quiniela sobre los partidos de semifinal de la Copa Mundial 2026.
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
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