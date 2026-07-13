Baja la inflación a 3.4%, pero papa y jitomate siguen golpeando el bolsillo; tubérculo se dispara 66.7%
La inflación general disminuyó a 3.4% en junio de este 2026, pero eso no evitó que subiera el precio de la canasta básica alimentaria y no alimentaria. El jitomate y la papa son los productos que más contribuyeron al incremento anual, con un aumento del 19.4% y 66.7%, respectivamente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Para ese mes, la inflación alcanzó un 3.4%, lo que significó una baja de 0.9 puntos porcentuales con respecto a junio del 2025.
Sin embargo, esa ligera disminución de la inflación para junio del 2026 no evitó que la canasta alimentaria y no alimentaria subieran de precio
Sube el precio de la canasta alimentaria
La canasta alimentaria tuvo un valor de mil 907 pesos en zonas rurales, lo que representó un incremento del 3.1% con respecto a junio del 2025.
A su vez, la canasta costó 2 mil 553 en áreas urbanas, lo que equivale a un aumento del 4.6%.
En cambio, la canasta alimentaria y no alimentaria se promedió en 3 mil 503 pesos en zonas rurales, un 3.4% más cara que el periodo anterior.
De igual manera, tuvo un precio de 4 mil 888 pesos en las ciudades, siendo un 3.9% más cara que en junio del 2025.
Productos con mayor alza en la canasta alimentaria en ciudades
- Papa (+66.7% a nivel anual)
- Jitomate (+19.4%)
- Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar (+6.3%)
Rubros con mayor aumento de precio en canasta alimentaria y no alimentaria
Zonas rurales
- Transporte público (+8.1% anual)
- Cuidados personales (3.8%)
- Canasta alimentaria (+3.1%)
Ciudades
- Transporte público (+7.5%)
- Educación, cultura y recreación (+5.8%)
- Canasta alimentaria (+4.6%)
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