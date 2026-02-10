“Orgullo Mexicano”: Claudia Sheinbaum felicita a Donovan Carrillo tras clasificar a la final en Milano Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum se mostró orgullosa de Donovan Carrillo. Foto: Cuartoscuro|AFP

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó al patinador Donovan Carrillo por haber calificado a la final del programa libre de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 este martes 10 de febrero. El mexicano obtuvo un total de 75.56 puntos con una rutina que ejecutó al ritmo de “Hip Hip Chin Chin“.

“Muchas felicidades a Donovan Carrillo, patinador mexicano que clasificó a la final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Un gran orgullo para México”. dijo Sheinbaum Pardo a través de sus redes sociales.

Por su parte, Romel Pacheco, titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), felicitó a Donovan con un video, el cual lleva un emotivo mensaje: “Nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías creer en tí, vales más de lo que piensas, créeme”.

Participación de Donovan Carrillo en Milano Cortina 2026

Donovan Carrillo debutó este martes en Milano Cortina 2026, a las 12:03 horas con una rutina que le valió un total de 75.56 puntos. Carrillo logró meterse entre los mejores 24 patinadores del día y podrá competir por una posición en el podio y una medalla.

El originario de Zapopan, Jalisco, ejecutó su rutina al ritmo de “Hip Hip Chin Chin“, del grupo alemán de nu-jazz Club des Belugas.

Salió a la pista con un traje de color negro con lentejuelas azules y moradas, deslumbrando con sus pasos.

Existió un pequeño titubeo en su rutina donde tuvo que recuperar la estabilidad, sin embargo, pudo salir adelante sin alguna equivocación.

Para cerrar su ejecución, Donovan Carrillo miró directamente a la cámara para decir: “Esto es por México. Los sueños se hacen realidad“.

¿Cuándo será el programa libre donde participará Donovan Carrillo?

El programa será el próximo viernes 13 de febrero de 2026 a las 12:00 horas, tiempo del Centro del México en el Milano Ice Skating Arena.

La final del patinaje varonil, así como el resto de la actividad de Milano Cortina 2026, se puede seguir a través de Claro Sports.

¿Quién es Donovan Carrillo?

Donovan Daniel Carrillo Suazo nació el 17 de noviembre de 1999 en Zapopan, Jalisco, desde temprana edad encontró en el patinaje artístico una vocación que lo llevó a competir fuera del país, ante la falta de infraestructura especializada en México.

A lo largo de su carrera ha sido múltiple campeón nacional, lo que le permitió representar al país en competencias internacionales avaladas por la International Skating Union (ISU).

El sitio oficial Olympics.com destaca a Carrillo como un atleta que ha construido su camino “a su manera”, abriéndose paso en el circuito internacional con programas que combinan dificultad técnica y una fuerte identidad artística, elemento que se ha convertido en uno de sus sellos personales sobre el hielo.

El gran salto mediático y deportivo de Donovan Carrillo llegó en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, donde hizo historia al convertirse en el primer patinador artístico mexicano en avanzar al programa libre en más de 30 años.

En aquella edición, Carrillo terminó en la posición 22 general, el mejor resultado para México en patinaje artístico individual masculino en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Su participación fue un momento clave para el deporte mexicano, no solo por el resultado, sino por el impacto que generó en la visibilidad del patinaje artístico dentro del país y en América Latina.

Tras Beijing 2022, Carrillo continuó activo en campeonatos mundiales y competencias oficiales de la ISU, manteniendo su presencia en el alto rendimiento durante todo el ciclo olímpico. Su constancia y resultados le permitieron asegurar nuevamente una plaza olímpica, confirmando su participación en Milano Cortina 2026.

Carrillo ha enfocado esta etapa de su carrera en la estabilidad competitiva y en la construcción de programas que reflejen madurez deportiva, con la experiencia de haber competido ya en unos Juegos Olímpicos.

